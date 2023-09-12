Ege Mahallesi yeni yollarına kavuşuyor

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kent genelinde yürütülen yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Ege Mahallesi yeni yollarına kavuşuyor

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kent genelinde yürütülen yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Ege Mahallesi'nde bulunan Alparslan Türkeş ve 415'inci sokakta gerçekleştirdiği üst yapı çalışmasını tamamlayan ekipler, Alparslan Türkeş Sokağın devamında ise sıcak asfalt serimi öncesi zemin sökme işlemine başladı.

Kuşadası Belediyesi tarafından kent merkezinde ve merkeze uzak mahallelerde yürütülen yol yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Belediye Başkanı Ömer Günel öncülüğünde modern ve konforlu yollara sahip bir turizm kenti oluşturmak için durmaksızın çalışan Kuşadası Belediyesi, Ege Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş ve 415'inci sokaktaki 4 bin 500 metrekarelik alanda gerçekleştirdikleri kilit parke işlemini tamamlayarak kent sakinlerinin kullanımına açtı. Alparslan Türkeş Sokağın geri kalan kısmında ise sıcak asfalt serimi yapacak olan ekipler ilk olarak eskiyen zeminin söküm çalışmasına başladı. Ekipler ayrıca kaldırımlara da bordür ve kilit parke taşı döşeyecek. Kent sakinleri ise çalışmalardan memnun olduklarını ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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