Ege mobilyası tasarımla katma değer kazanacak

2018 yılında Türkiye'ye yüzde 23'lük artışla 146 milyon dolar döviz kazandıran mobilya ihracatçıları, çağdaş ve ergonomik tasarımlarla Ege mobilyası üst kimliği oluşturmak ve mobilya ihracatından elde edilen katma değeri arttırmayı hedefliyor.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, mobilya sektörüne yönelik tasarım projesi için Yaşar Üniversitesi ile iş birliğine gidiyor. Bu kapsamda, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı ve Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Mobilya Çalışma Komitesi, Yaşar Üniversitesi Tasarım, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (YÜTAM) Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tolga Benli ve İşletme Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Erhan Ada, Doç. Dr. Ömer Öztürkoğlu, Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yiğit Kazançoğlu ile Yaşar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey, Üniversite Sanayi İşbirlikleri Uzmanı Necip Atılgan ile bir araya geldi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen toplantıda, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği üyeleri arasında bir URGE Projesi başlatılması ve daha katma değerli mobilya üretmenin yolları masaya yatırıldı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, mobilya sektöründe URGE Projesi'nden, firmasına bireysel olarak fayda sağlayacağına inanan, istekli firmalardan bir ekip oluşturma çabası içinde olduklarını, YÜTAM Müdürü Dr. Tolga Benli ile de tasarım odaklı bir çalışma yürütme arzusunda olduklarını dile getirdi. Yağcı, amacı; Türkiye'de yerleşik şirketlerin, uluslararası arenada rekabetçiliğini ve ihracatını artırmak olan kısaca UR-GE olarak anılan "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi" projesi teşvikinin, Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlandığını belirten Yağcı, bu projeyi ve işbirliğini çok önemsedikleri vurguladı.

"Tasarım ihracatta çok önemli bir unsur" diyen Başkan Yağcı, "Türkiye, 2023 yılı için mobilya sektöründe 6 milyar dolar ihracat hedefi ortaya koymuş durumda. Bu hedefe ulaşmak için ergonomik, tüketicinin tercih edeceği, mobilya sektörümüze yeni pazarlar kazandıracak iyi tasarımlara imza atmamız gerekiyor. Egeli mobilya üreticilerimizin, müşterilerini gönül rahatlığıyla ağırlayabilecekleri Mobilya Organize Sanayi Bölgesi kurma, sektörün kalifiye eleman ihtiyacını karşılayacak ara eleman yetiştirme projelerimiz devam ederken aynı zamanda tasarım odaklı çalışmalara da yoğunlaşacağız" şeklinde konuştu.

Mobilyada tasarım çok önemli

Ticaret Bakanlığının vizyonuna Tasarım ve Ar-Ge'yi oturttuğunu ifade eden Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve YÜTAM Müdürü Tolga Benli, Türkiye'nin tasarıma önemli destek verdiğini; mekanlarda doğru seçilen doğru form ve renkte mobilyaların yaşamı anlamlı kıldığını belirterek, mekansal donatı olarak mobilyaların hayatımızda çok önemli yer tuttuğunun altını çizdi.

"Ülkeler markaları oranında güçlü, tasarımları oranında rekabetçiler" diyen Dr. Benli, "Mevcut ihraç pazarlarında farklılık yaratmalıyız. Bunu da tasarımla yapabiliriz. Dünya standardında ürünler ortaya koymak için tasarım çok önemli. Rekabetçi olmak adına 2000'li yıllarla birlikte ürünlerde çeşitlilik, kişiye özel tasarımlar devreye girdi. "İyi tasarım" derken; sadece dış görünümü güzel ürünleri kastetmiyoruz; aynı zamanda işlevsel, güven veren, kolay üretilip kaliteli olan, ergonomik ve müşteri tarafından tercih edilen, satıldığında para kazandıran ürünleri kastediyoruz. İspanya, İtalya, Almanya gibi kaliteli ürünler ortaya koyarken aynı zamanda onlardan farklı ürünler de ortaya koymalıyız ki tercih edilelim. Üniversite-sanayi işbirliği bu nedenle çok önemli. Attığımız bu adımla Ege Mobilyası üst kimliği oluşturacak birlikteliği hayata geçireceğiz" dedi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ile Yaşar Üniversitesi, Ege Bölgesi'ndeki mobilya ihracatçılarının katma değerli ürün üretmeleri için ortak projeler geliştirme kararı aldı.

Kaynak: İHA