Ege Ordu Komutanı'nın emir subayı ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı!

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalarda Ege Ordu Komutanlığı makamı Emir Subaylığı görevini ifa eden muvazzaf Binbaşı F.Ö. İzmir Tem Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. .

Yürütülen çalışmalar kapsamında, Binbaşı F.Ö.'nün halen 'Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi Olma' suçundan aranmakta olan ve sözde TSK yapılanmasında mahrem imam olarak görev yapmış L.Ç. ile irtibatı bulunduğu ortaya çıkmıştı.

ANKESÖRLÜ TELEFONLAR İLE İRTİBAT KURDU

Bunun dışında da kendisiyle büfe, market, fatura ödeme merkezi vb. yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile ankesörlü telefonlardan örgütsel iletişim tarzına uygun şekilde irtibat sağlandığı da belirlenmişti.

F.Ö.'nün İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgu işlemleri tamamlandı.

CEZAEVİNE KONULDU

F.Ö., İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilip sorguya alındı. Savcılıktaki sorgu işlemleri de tamamlanan F.Ö. 'Silahlı Terör Örgütüne üye olma' suçundan tutuklama talebiyle İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.