Ege Patoloji’ye dünya standartlarında laboratuvar

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalına çağın gereksinimlerine uygun, Sağlık Bakanlığı'nın "Kalite ve Verimlilik" değerlendirmelerinden tam puan alan laboratuvar kazandırıldı. Türkiye'de ilk kez uygulanan ve özel sektörün işbirliğinde 15 milyon TL bütçe ile yenilenen laboratuvarda dünya standartlarında hizmet verilecek.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalına Laboratuvarını ziyaret ederek sürdürülen çalışmalar konusunda bilgi alan Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi Hastanesi'nin hizmet kalitesinin Sağlık Bakanlığı tarafından "A Plus" grubuna yükseltildiğini hatırlatarak modern laboratuvar alt yapısının bu başarıda önemli payı olduğunu söyledi.

Örnek model ile hizmete açıldı

Laboratuvar açılışında konuşan Prof. Dr. Budak, "Yeni bir laboratuvarı daha üniversitemize kazandırdık. Burada özel teşebbüs ve kamu iş birlikteliğinin örnek bir uygulamasını gerçekleştirdik. Yaptığımız işbirliği çerçevesinde firma, 15 milyon liralık bir yatırımla laboratuvar için gerekli olan ekipmanlarımızı, doku test cihazlarını aldı. Biz, verdiğimiz sağlık hizmeti karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldığımız maddi geri dönüşleri firmaya ödeyerek zaman içerisinde bu ödemeyi yapacağız. Bu işbirliği şunu gösteriyor: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hocalarımız, ülkemizin ve dünyanın ekonomik koşullarına rağmen bölgemize, ülkemize ve insanımıza şifa vermek adına yeni iş modelleri geliştirebiliyorlar. Hocalarımızı tebrik ediyorum. Yeni laboratuvarımızın Sağlık Bakanlığımızın yaptığı denetimlerden de tam not alması bizleri mutlu etti. Hastanemizin Sağlık Bakanlığı tarafından "A Plus" grubuna yükselmesinde modern laboratuvar alt yapımızın önemli payı var. Bu başarıdan dolayı gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Hedef: Dijital platform

Yeni patoloji laboratuvarını daha ileriye taşıyacak projeler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Rektör Budak, "Yakın zamanda dijital patoloji laboratuvar altyapısına geçmeyi planlıyoruz. Teşhis ve tanıyı elektronik ortamda uluslararası arenada ya da bilim insanları düzeyinde platformlarda paylaşıp birlikte en doğru kararı vermek adına da ciddi bir platform oluşturmayı planlıyoruz. Bu düşüncelerle Tıbbi Patoloji Anabilim Dalımıza bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum. Ege Üniversitesi Rektörü olarak da yürütülen bu çalışmalara desteğimiz tam" dedi.

Yeni laboratuvarda çalışan sağlığı güvende

Yeni laboratuvarda oluşturulan alt yapı ve havalandırma sistemi ile laboratuvar ortamındaki ağır kimyasalların çalışma ortamından etkin bir şekilde uzaklaştırılması sağlandı. Yeni cihazlar sayesinde incelenecek dokular ise tam otomatik makinalarda işlem görecek. Özel kamera sistemi bulunan laboratuvarda eğitim materyalleri de hazırlanabilecek. Ayrıca yapılan işlemler anında hastane bilgi sistemine aktarılıp kaydedilebilecek. Kimyasal atıklar el değmeden atık ünitesine aktarılacak. Böylece kaliteli sağlık hizmeti sunulurken çalışan sağlığı ve güvenliğine de özen gösterilecek.

Ege Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Labortauvarı açılışına; EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Göksel, EÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Ali Veral, Prof. Dr. Yavuz Anacak, Prof. Dr. Bilgin Arda, Prof. Dr. Yüksel Atay, Prof. Dr. Murat Ersel, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taner Akalın, Laboratuvar sorumlusu Prof. Dr. Funda Yılmaz Barbet, Miray Biomedikal Ürünler Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Şahbaz, akademisyenler ve anabilim dalı çalışanları katıldı.

Kaynak: İHA