Ege sallanıyor! Şimdi de Muğla’da korkutan deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 22:58'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 22:58'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 13.19 km derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi 4.1 büyüklüğündeki depremin merkezüssünü Oniki Adalar (Akdeniz) olarak duyurdu.
Saat 22.58'de meydana gelen deprem, yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:
Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:
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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.