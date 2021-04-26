Ege sallanıyor! Şimdi de Muğla’da korkutan deprem Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 22:58'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

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