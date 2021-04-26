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Ege sallanıyor! Şimdi de Muğla’da korkutan deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 22:58'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Ege sallanıyor! Şimdi de Muğla’da korkutan deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 22:58'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 13.19 km derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi 4.1 büyüklüğündeki depremin merkezüssünü Oniki Adalar (Akdeniz) olarak duyurdu.

Saat 22.58'de meydana gelen deprem, yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

Ege sallanıyor! Şimdi de Muğla’da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Ege sallanıyor! Şimdi de Muğla’da korkutan deprem

Ege sallanıyor! Şimdi de Muğla’da korkutan deprem

{TITLE_STRIP}Son dakika | Aydın'da 4.0 şiddetinde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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