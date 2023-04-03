Ege Tiknaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ege Tiknaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ege Tiknaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ege Tiknaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ege Tiknaz 17 Ağustos 2004 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türk uyrukludur.Gerçek adı da Demir Ege Tıknaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ege Tiknaz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini o2football yapmaktadır. Ege Tiknaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beşiktaş JK U19 futbol takımında oynamaktadır. Beşiktaş JK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ege Tiknaz'nin Beşiktaş JK U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ege Tiknaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/egetknaz

http://www.instagram.com/ege.tiknaz

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Ege Tiknaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ege Tiknaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Ege Tiknaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ege Tiknaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2021 yılında Beşiktaş U19

3 Ocak 2022 yılında Beşiktaş

1 Temmuz 2022 yılında Beşiktaş U19

Ege Tiknaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ege Tiknaz şuan Beşiktaş JK U19 takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

Ege Tiknaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U19 takımında 18 numaralı formasıyla 22 Mart 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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