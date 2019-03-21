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  3. Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezin'de korkutan yangın (2)

Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezin'de korkutan yangın (2)

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Çocuk Bölümünün arkasında bulunan Diyaliz Merkezi'nde çıkan yangının söndürülmesinin ardından tedbir...

Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezin'de korkutan yangın (2)

HASTALAR SERVİSE ALINIYOR

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Çocuk Bölümünün arkasında bulunan Diyaliz Merkezi'nde çıkan yangının söndürülmesinin ardından tedbir amaçlı bahçeye çıkartılan çocuk bölümündeki hastalar ve yakınları kontrollü bir şekilde içeri alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

DHA

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