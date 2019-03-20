İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde yangın!

Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde yangın!

İzmir'de Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde yangın çıktı. Çocuk Hastanesi ile aynı binada olmasından dolayı panik yaşandı. Yangın kontrol altına alınırken, dumanın tahliyesi için çalışmalar devam ediyor.

Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde yangın!

İzmir'de Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde yangın çıktı. Çocuk Hastanesi ile aynı binada olmasından dolayı panik yaşandı. Yangın kontrol altına alınırken, dumanın tahliyesi için çalışmalar devam ediyor.


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.