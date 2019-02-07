Ege Üniversitesi, geleceğin robotik cerrahlarını yetiştiriyor

Türkiye'de robotik cerrahi ile ameliyat yapılan 35 merkez arasında yer alan Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, bu alanda verdiği eğitimlerle de dikkat çekiyor.

Ege Üniversitesi (EÜ) robotik cerrahi sistemlerini kullanan ve bu konuda eğitimler veren Türkiye'nin önde gelen sağlık kurumları arasında yer alıyor. Hastanede kalış sürelerini 1-2 güne kadar düşüren robotik cerrahinin diğer ameliyat türlerine göre kan kaybının az olması, daha az ağrı hissi, daha küçük yara izleri gibi hastalara sunduğu pek çok avantajı bulunuyor. Her yıl düzenlenen eğitimlerle pek çok cerrahın eğitildiği Ege Üniversitesi'nde, cerrahi branşlarda uzmanlık eğitimi alan asistanlara da eğitimlerinin bir parçası olarak robotik cerrahi eğitimi veriliyor.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Ersin ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Makay tarafından verilen eğitimde, cerrahlar simülatör yardımıyla farklı operasyonları deneyimleme fırsatı yakaladı.

Robotik cerrahi eğitimleri konusunda bilgi veren Prof. Dr. Sinan Ersin, "Kliniğimizde gerçekleştirdiğimiz uzmanlık eğitim programı kapsamında robotik cerrahiye de yer veriyoruz. Bu eğitimlerde asistan arkadaşlarımıza bu sistemin işleyişini tanıtarak onların simülatör eğitimlerine entegre olmalarını sağlıyoruz. Bu şekilde, robot kullanabilecek geleceğin cerrahlarının eğitimine katkıda bulunuyoruz" dedi.

Bir robotik cerrah olan Prof. Dr. Özer Makay da, robotik cerrahinin hastaların ameliyatını kolaylaştırdığını söyledi.

Robotik cerrahinin bir inovasyon ürünü olduğunu belirten Prof. Dr. Makay, "Sahip olduğumuz robotik cerrahi sistemini sadece sağlık hizmeti sunumunda değil, aynı zamanda eğitim misyonunu yerine getirmek üzere geleceğin cerrahlarını yetiştirmek için de kullanıyoruz. Pilotların uçuş eğitimlerine benzer şekilde, simülatör kullanarak hayali ameliyatlar yapan asistanlarımızın tecrübe edinmesi sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA