Ege Üniversitesi sporda altın yılını yaşadı

Ege Üniversitesi'nin akademik ve idari birimlerinde spor bilincinin öncelikli hale gelmesi ve bir kültüre dönüşmesi için projelere öncülük eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizin başarılarını spor alanında da göstermeye başladık. Üniversitemizin sporcuları, atletizmden tekvandoya, futboldan yüzmeye çeşitli spor dallarında uluslararası başarılar kazanıyor. Artık, Ege Üniversitesi olarak Türk bayrağını dalgalandıran sporcular yetişiyoruz" dedi.

Ege Üniversitesi'nde bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve sanat, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının yanı sıra oluşturulan spor kültürü de meyvelerini vermeye başladı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, faaliyetler hakkında bilgiler vererek, "Her yıl ülkemize binlerce nitelikli genç kazandıran üniversitemizin, sosyal ve sportif olanaklarını gelişmiş ülkelerin standartlarına kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Üniversitemiz, sadece eğitim olanakları ile değil, spor, sanat ve kültürel faaliyetleri ile de adından sıkça söz ettiriyor. Üniversitemizin başarılarını spor alanında göstermekte kararlıyız. Bu kapsamda Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübünü yeniden yapılandırdık. Gençlik ve Spor Kulübümüzün alt yapısını oluşturacak olan spor okulları, Spor Bilimleri Fakültesinin işbirliği ile faaliyetlerine başladı" dedi.

Ege Üniversitesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan protokol ile Gençlik Merkezi projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Rektör Budak, "Ege Üniversitesi olarak 150'ye yakın milli sporcuya sahip bir üniversiteyiz. Spor Bilimleri Fakültemiz milli sporcu yetiştirmek için özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ege Üniversitesi olarak, ülkemizde tek olan doping merkezine sahibiz. Ayrıca Türkiye'de bir ilk olan Ege Üniversitesi Çim Uygulama ve Araştırma Merkezini açtık. Çalışmalarımız ve projelerimiz ile Ege Üniversitesinde sürdürülebilir bir spor kültürü oluşturmak istiyoruz. Bu kültürün oluştuğunu görmek bizleri mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Egeli sporcular, basketboldan tenise, futboldan atletizme kadar birçok farklı alanda ödül alarak Ege Üniversitesi'nin gururu oldu. Sporcular, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından çeşitli branşlarda gerçekleştirilen turnuvalarda önemli başarılar elde etti. Ege Üniversitesi Türk Halk Dansları Topluluğu (TÜHAD), Türkiye Üniversitesi Sporları Federasyonu tarafından Çorum'da düzenlenen 17. Üniversiteler Arası Halk Dansları Klasman Ligi'nde Türkiye 1.'si oldu. Yeniden yapılandırılan Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü takımları farklı branşlarda önemli başarılar elde etti.

Başarılı bir sezon

Rektör Budak'ın da forma giyindiği EÜ Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Takımı Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne çıktı. EÜ Kadın Bayrak Futbol Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncülük elde etti. EÜ Masterler Futbol Takımı, Ege Masterler Federasyonu 2018-2019 Sezonu şampiyonu oldu. Trabzon'da, Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finali'nde EÜ'den 15 sporcu, 11 altın madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. EÜ, Türkiye'nin en geniş katılımlı gençlik ve spor festivali Koç Spor Fest'te "Estetik Jimnastik" dalında şampiyon oldu. Türkiye Üniversiteler Bilek Güreşi Şampiyonasında da Muhammet Ferman Üzül, sol kolda birinci olurken sağ kolda ikinci oldu. Öznur İnan ise sağ kolda birinciliği alırken, sol kolda üçüncü oldu. Türkiye Üniversiteler Bilek Güreşi Şampiyonasında Buse Ozan ise sağ kolda ikinciliği aldı. EÜ Erkek Buz Hokeyi Takımı Erzurum'da düzenlenen Ünilig müsabakalarında üçüncülüğü alırken Kadın Buz Hokeyi Takımı ise dördüncü oldu. Antalya Kemer'de düzenlenen Badminton branşında Badminton 2. Ligde Erkek ve Kadın Takımları ikinciliği alarak 1. Lige yükseldi. Kadın Masa Tenisi Takımı Masa Tenisi 1. Ligde üçüncülüğü alarak Süper Lige yükseldi. Antalya'da düzenlenen Kick-Boks branşında Türkiye Üniversiteler Kick-Boks Şampiyonası'nda 54 kilo ile Ali Koyuncu birinci, Melisa Göl 48 kiloyla ikinci olurken; Ersin Öztürk 75 kilo, Mert Küçükyılmaz 84 kilo, Hüseyin Aktaş ise 94 kilo ile üçüncülüğü paylaştı.

Egeliler son başarısını ise futbolda elde etti. EÜ Gençlik ve Spor Kulübü'nün futbol takımı 25 yıllık aranın ardından sahalara döndüğü ilk yıl tarih yazdı. Rektör Budak'ın da forma giyindiği maçı 1-0 alan Egeli gençler, 2. Amatör Küme Ligi şampiyonu olup 1. Amatör Küme Ligi'ne yükseldi.

Kaynak: İHA