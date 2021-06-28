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Ege ve Akdeniz'in korkulu rüyası olmuştu! Balon balığı ile mücadele için harekete geçildi

Tatilcilerin korkulu rüyası olan balon balığına karşı mücadele için harekete geçildi. Bu tehlikeli balığı avlayacak balıkçılara yapılacak destekleme ödemesine ilişkin tebliğ Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi.

Ege ve Akdeniz'in korkulu rüyası olmuştu! Balon balığı ile mücadele için harekete geçildi

İstilacı türler arasında yer alan balon balıklarının denizlerimizde görülmesi paniğe neden oldu. Kızıldeniz'den yük gemilerine tutunarak Akdeniz'e geldiği tahmin edilen balon balıkları tatilcilerin de korkulu rüyası oldu. Balon balığı kabusunun her geçen gün büyümesi üzerine bakanlık tarafından harekete geçildi. 

Ege ve Akdenizin korkulu rüyası olmuştu! Balon balığı ile mücadele için harekete geçildi

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Alınan kararlar ile bu istilacı ve zehirli türe karşı mücadele için harekete geçildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara 2.5 milyon lira ödenecek.  

Ege ve Akdenizin korkulu rüyası olmuştu! Balon balığı ile mücadele için harekete geçildi

ADET BAŞINA 5 TL ÖDENECEK

Tebliğ, 3 Mayıs 2021 ila 31 Aralık 2023 döneminde, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı, geçerli ruhsat tezkeresine sahip bir balıkçı gemisi ile istilacı balon balıkları türlerinin Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Buna göre, destekleme kapsamında lagocephalus sceleratus, lagocephalus spadiceus, lagocephalus suezensis, lagocephalus guentheri, tylerius spinosissimus, lagocephalus lagocephalus, sphoeroides pachygaster, torquigener flavimaculosus balon balığı türlerinin avcılığı bulunuyor.

Belirlenen dönemde, balon balığının lagocephalus sceleratus türünün 500 bin adede kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Buna göre toplam 2.5 milyon lira ödenecek.

Ege ve Akdenizin korkulu rüyası olmuştu! Balon balığı ile mücadele için harekete geçildi

BALON BALIĞI ALIMLARI BAŞLAYACAK

Belirtilen diğer türlerin ise 5 milyon adede kadar her bir adedi başına 50 kuruş destekleme ödemesi verilecek. Belirlenen adetlere ulaşıldığında SUBİS üzerinden alım durdurulacak. Balon balığı alımları, bugünden itibaren 5 iş günü sonra başlayacak. Bakanlık, destekleme alımları kapsamında herhangi bir balon balığı türünün avcılığını veya alımını durdurabilecek veya buna kısıtlama getirebilecek.

Ege ve Akdenizin korkulu rüyası olmuştu! Balon balığı ile mücadele için harekete geçildi

Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen balon balıklarının avlanması balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak.

Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde ihtiyaç duyulacak koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemelerin bulundurulması zorunlu olacak.

Söz konusu balıklar sadece il müdürlüklerince belirlenen noktalardan karaya çıkarılacak. Balon balıkları karnı yarılarak Ege Denizi'nde kıyıdan en az 5 deniz mili uzakta uluslararası sularda, Akdeniz'de ise en az 10 deniz mili uzakta olmak koşuluyla denize bırakılarak bertaraf edilecek.

Balıkları işleyerek ekonomiye kazandırmak isteyen müteşebbis veya herhangi bir proje kapsamında Ar-Ge çalışması yürütecek olanlar, faaliyet gösterdikleri sanayi dalında alınması gereken izin belgelerinin birer örneğiyle balon balığı alacakları yerdeki Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne müracaat edebilecek.

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