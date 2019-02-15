Ege’de görme engelliler için sesli yönlendirme

Ege Üniversitesi (EÜ), görme engelli bireylerin başkasına ihtiyaç duymadan sesli betimlemeyle yönlerini bulmaları ve kendi rotalarını tanımlayabilmeleri amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Yeşil ve sürdürülebilir bir kampüs için önemli adımlar attıklarını kaydeden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Görme engelli bireylerimize yönelik uygulama kampüsümüzde kullanılmaya başlandı. Uygulamanın daha da geliştirilmesi için tüm birimlerimiz iş birliği içinde çalışıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ) yenilikçi uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Görme engelli bireylerin kampüs yaşamına akıllı cep telefonu aracılığıyla kolayca adapte olmaları, yerleşimler hakkında bilgi sahibi olabilmeleri, başkasına ihtiyaç duymadan sesli betimlemeyle yönlerini bulmaları ve kendi rotalarını tanımlayabilmeleri amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Sesli olarak sorulan sorulara asistanın sesli karşılık vermesi temeline dayanan Yönlendirme Sistemi (EYBİS) ve Engelsiz Bilgilendirme Asistanı (EBA) projelerin yürütücüleri, Akdeniz Üniversitesi Yardımcı Teknolojiler Birimi Sorumlusu Sarper Arıkan ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Engelsiz Öğrenci Birimi Koordinatörü Ali Osman Altınay, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'a çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Projenin kısa sürede kullanıma geçmesi için neredeyse tüm birimlerin seferber olduğuna dikkat çeken Rektör Budak, "Uygulama ile görme engelli bireylerin üniversitemizin hizmetlerine yönelik bilgiye erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Uygulama kullanılmaya başlandı. Uygulamayı kullanmak isteyen engelli bireylerimiz, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız bünyesinde ofisleri bulunan Engelsiz Ege Birimi Koordinatörümüz Prof. Dr. Hatice Şahin, Birim Koordinatör Yardımcımız Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe ve birim sekreteri Soner Aslan'a ulaşıp android işletim sistemli tablet veya cep telefonlarına ücretsiz bir şekilde uygulamayı yükleyebilir. Uygulamanın daha da geliştirilmesi için tüm birimlerimiz iş birliği içinde çalışıyor. Güncellemeler devam ediyor" diye konuştu.

Göreve geldiği günden bu yana huzur ve güven ortamının sağlanmasının yanı sıra öğrenci ve personele yönelik yeni uygulamaları hayata geçirdiklerini söyleyen Rektör Budak, "Yeşil ve sürdürülebilir bir kampüs için önemli adımlar attık. Yeşil alanlarımızı, bisiklet yollarımızı genişlettik, kampüsü araç trafiğinden olabildiğince arındırdık. Bütün bireylerimiz bizim için önemli. Gerek en yeni uygulama gerekse diğer projelerimizde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA