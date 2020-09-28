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Ege'de korkutan deprem!

AFAD'dan gelen verilere göre Ege Denizi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar sokaklara döküldü.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Ege Denizi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 37,57 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem denize yakın illerde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.12'de kaydedilen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 17,20 kilometreyle Yunanistan'ın Aynoroz bölgesi ve 109,46 kilometreyle Gökçeada oldu.

Yer sarsıntısı 37,57 kilometre derinlikte gerçekleşti.

 

 

Okan Gül
Video Editörü


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