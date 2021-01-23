Ege'de korkutan deprem! Fena sallandıİkinci el araç alacaklar dikkat! Fiyatlar şubat sonu artacakNijeryalı korsanlar Türk gemisini bastı! 1 kişi öldürüldü, 15 kişi kaçırıldıBright Osayi-Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında?Çılgın sayısal Loto sonuçları 23 Ocak 2021 Cumartesi |Sonuç sorgulama ekranıFenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Orta saha oyuncusu için anlaşmaya varıldı! Bright Osayi-Samuel kimdir?Süleyman Soylu'nun annesine kim küfretti? | Erdal Erbaş kimdir?İbo Show 10. bölüm full izle! | İbo Show son bölüm Star TV izleBaşakşehir evinde galibiyet zincirini kıramadı!Sağlık Bakanlığı uyardı! Aşı mesajlarında dolandırıcılığa dikkat!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ege'de korkutan deprem! Fena sallandı

Ege'de korkutan deprem! Fena sallandı

Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege'de korkutan deprem! Fena sallandı

Kandilli Rasathanesi'nin resmi sayfasından verilen bilgiye göre Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. 

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son bilgilere göre yerin Ege Denizi'nin 7.8 km altına 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden hissedilirken vatandaşlarda kısa süreli panik oluştu. 

 

 

 

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT