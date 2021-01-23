Ege'de korkutan deprem! Fena sallandı
Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin resmi sayfasından verilen bilgiye göre Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan son bilgilere göre yerin Ege Denizi'nin 7.8 km altına 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden hissedilirken vatandaşlarda kısa süreli panik oluştu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 23, 2021
EGE DENIZI https://t.co/wPLdELhK6G
23.01.2021, 22:21:33 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 7.8 km#Kandilli