Ege’de Sayıştay raporu sonrası adli süreç başlatıldı

Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan 2017 yılı denetim raporuyla gündeme gelen ve inşaatının tamamlanıp teçhizatlarının alınmasına rağmen 2 yıldır hizmete açılamadığı ortaya çıkan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi merkezi ameliyathanesiyle ilgili adli sürecin başladığı öğrenildi. Öte yandan, Sayıştay raporuyla ilgili diğer konularla ilgili de soruşturmanın sürdüğü iddia edildi.

Sayıştay Başkanlığı tarafından Ege Üniversitesine yönelik hazırlanan ve kamuoyuna açıklanan 2017 yılı denetim raporu doğrultusunda, problemli konularla ilgili soruşturmaların sürdüğü, inşaatının tamamlanıp teçhizatlarının alınmasına rağmen 2 yıldır hizmete açılamadığı ortaya çıkan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi merkezi ameliyathanesiyle ilgili adli sürecin başladığı öğrenildi. 2012 yılında ihalesi gerçekleşen, 2015 yılında ikinci kez ihaleye çıkılarak firmalara toplam 130 milyon TL'ye yakın ödeme yapılan merkezi ameliyathaneyle ilgili delil tespit davasının İzmir 11. Asliye Hukuk Mahkemesinde açıldığı öğrenildi. İçinde 77 ameliyathane ve milyonlarca TL'lik cihaz bulunan merkezi ameliyathanenin hizmeti açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı, itfaiye ve yapı kullanım ruhsatı alınamadığı için faaliyete geçemediği, bu nedenle de her yıl yaklaşık 100 milyon TL'lik zarar oluştuğu iddia edildi. Sağlık Bakanlığı mevzuatlarına uygun proje yapılıp ihaleye çıkılmadığı ve imalatların da yine mevzuata uygun olmaması nedeniyle bakanlık tarafından ruhsatlandırılmadığı ortaya çıktı. Diğer yandan merkezi ameliyathanenin benzer gerekçelerle itfaiyeden ruhsat alamadığı bu nedenle de yapı kullanım izin belgesinin çıkartılamadığı öne sürüldü.

Diğer konular da inceleme altında

Sayıştay Başkanlığı raporlarına yansıyan derslikler ve merkezi birimler inşaatı başlıklı bölümde dikkat çekilen, Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü, Biyomühendislik Bölümü, Hemşirelik Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi yeni binaları gibi problemli inşaatlarla ilgili de benzer adli sürecin işletilmesi için incelemelerin sürdüğü iddia edildi.

Kaynak: İHA