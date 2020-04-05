EGEİD vatandaşlara ücretsiz maske ve el dezenfektanı dağıtıyor

Ege İhracatçılar Derneği Manisa'da yaşayan vatandaşlara ücretsiz el dezenfektanı ve maske dağıtımına başladı. EGEİD Başkanı Ayberk Aloğlu ve yönetimi ilk dağıtımı Barbaros Mahallesinde gerçekleştirdi.

Merkezi Manisa'da olan Ege İhracatçılar Derneği Manisa'daki vatandaşlara ücretsiz maske ve el dezenfektanı dağıtmaya başladı. Mahalle muhtarlarıyla iletişime geçen dernek yönetimi, yaşlı nüfusun yoğun olduğu mahalleleri öncelik sırasına koyarak dağıtımın ilk etabına Yunusemre ilçesinin büyük mahallelerden biri olan Barbaros Mahallesiyle başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alanda, ufak bir soluğumuz da kalsa milletimize harcamaya kararlıyız. EGEİD olarak özelde faaliyet alanımız olan ilimiz Manisa'da maske ve dezenfektan ürünlerine ulaşma zorluğu yaşayan ak saçlılarımıza, milletimizin tecrübe birikimlerine ulaştırılmak üzere mahalle muhtarlarımıza ilk parti yardımlarımızı teslim etmenin huzuru içerisindeyiz. EGEİD, insanımızın ihtiyaç duyduğu her alanda imkanlarını sonuna kadar kullanmayı amaç edinmiş, bu yolda fedai mantıkla organize olmuş yerli ve milli bir organizasyondur. Milletimiz bizi nerede görmek isterse orada olmaya ahitliyiz. Sen rahat ol Türkiye'm, biz nefesimizi bile milletimizle paylaşırız." dedi.

Önümüzdeki hafta da dağıtımın devam edeceğini dile getiren Aloğlu, "EGEİD ailemizin bütün fertlerine teşekkür ediyorum. Kendi şirketlerine ya da özelde kullanacakları maskeleri temin ederken halkımıza da dağıtacaklarını da göz ardı etmiyorlar. Belkide bunun sonu maske tedarik edemeyecek geliri düşük vatandaşlarımız için askıda maskeye bile gidecek." diye konuştu.

Kaynak: İHA