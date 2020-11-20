Ege Üniversitesi'nden 15 Akademisyen "En İyi Bilim İnsanları" listesinde yer aldı

Stanford Üniversitesinden Dr. John PA Ioannidis, K. W. Boyack ve J. Baas'ın, PLOS Biology dergisinde yayımlanan makalesinde, dünyada ilk yüzde 2'lik dilimde Ege Üniversitesi (EÜ)'nden 15 akademisyen yer aldı. Standart atıf göstergeleri temelinde, dünyanın en iyi 159 bin 684 bilim insanını kapsayan ilk yüzde 2'lik veri tabanı Stanford Üniversitesinden Dr. John PA Ioannidis öncülüğündeki bir araştırma ekibi tarafından oluşturuldu. Bilim insanlarının atıf sayıları, H-indeks değerleri, ortak yazarlıkları ve kariyer boyu etki faktörlerine bağlı olarak değerlendirmenin yapıldığı sıralama, bilim insanlarını 22 bilimsel alan ve 176 alt alanda sınıflandırdı.

Dünyanın en iyi bilim insanlarının sıralandığı listede Ege Üniversitesinden 15 bilim insanın yer bulduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz bilim insanlarının bizlere yaşattıkları gurur için teşekkür ediyorum. Ege Üniversitesi 65 yıldan bu yana attığı tüm adımları ülkesine ve dünyaya katkı hedefleri üzerine inşa ediyor. Bilim insanlarımız bugün de, bilimsel çalışmalarını araştırmalarını aynı anlayışla sürdürerek, çağımızın en güncel sorunlarına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştiriyorlar. Araştırmacılarımız, toplumsal değişime yön vererek, geleceği inşa edecek nesilleri yetiştiriyorlar. Ege Üniversitesi olarak bu bilinçle güncel gelişmeleri yakından izliyor; günü kurtaracak çözümlerden ziyade günün ötesini gören bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bir yandan bilim ve Ar-Ge kültürünün üniversitemizde bir yaşam biçimi haline gelmesi için yoğun gayret gösterirken diğer yandan da ülkemizi ve dünyayı etkileyen stratejik konulara yönelik çalışmalar yapıyor, bu konularla ilgili projelere öncülük ediyoruz. Son yıllarda oluşturduğumuz bilim ekosistemi sayesinde Ege Üniversitesi bugün hem eğitimde hem de bilim üretmede dünya çapında bir yükseköğretim kurumu haline gelmiştir. Üniversitemizin yetiştirdiği değerli bilim insanları, ulusal ve uluslararası arenada pek çok nitelikli araştırmaya imza atarak, pek çok buluşu ve keşfi literatüre kazandırıp, insanlığa üst düzeyde katkıda bulundular. Bulunmaya devam ediyorlar. Üniversitesi olarak, kurumsal ve bireysel anlamda iş birliğini ve disiplinlerarası çalışmayı özendirerek, bilimin yolunda ilerleyerek ülkemize ve insanlığa hizmet etmeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.