Egeli akademisyen peynir altı suyundan inovatif ürün geliştirecek

Peynir altı suyunun alternatif yöntemlerle değerlendirilmesi ve bu konuda teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütecek olan Doç. Dr. Dinkçi'yi ziyaret eden Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaklaşık 2 milyon 300 bin Euro bütçeli projede yer alan Egeli akademisyeni tebrik etti.

Türkiye, İtalya, İspanya, Mısır ve Tunus'tan 10 farklı konsorsiyum üyesi, İspanya'dan Dr. Xavier Felipe yürütücülüğünde geliştirilen "Akdeniz Bölgelerindeki Küçük ve Orta Ölçekli Süt İşletmelerinde İnovasyona Yönelik Proje" Avrupa Birliği Horizon 2020 projesi kapsamında desteklenmeye değer gördü. Yaklaşık 2 milyon 300 bin Euro bütçeli projede Türkiye'yi Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nayil Dinkçi temsil edecek. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, Doç. Dr. Dinkçi'yi ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Göreve geldiği günden bu yana Ege Üniversitesinin araştırma üniversitesi olması için yoğun çaba harcayan Rektör Budak, bu hedeflerine ulaşmada, uluslararası projelerin çok önemli olduğunu söyledi. Doç. Dr. Dinkçi'nin de aralarında bulunduğu ekibin çalışmalarına başladığını dile getiren Rektör Budak, "Üniversitemiz için de ülkemiz için de önemli bir proje, üniversitemizin araştırma üniversitesi olma yolunda, Avrupa Birliği Horizon 2020 gibi uluslararası Ar-Ge projeleri çok önemli. Araştırma üniversitesi hedeflerimizde bir adım daha ileriye gitmemizi sağlayacak projeler. Hocamıza, üniversitemize ve bölümüne sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Hocamızın maddi ve manevi olarak her zaman yanındayız" diye konuştu.

Çok uluslu proje kapsamında, peynir altı suyunun katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüleceğine dikkat çeken Doç. Dr. Dinkçi, "Akdeniz Bölgesindeki Küçük ve Orta Ölçekli Süt İşletmelerinde İnovasyona yönelik projenin Türkiye ayağında biz olacağız. Özel olarak bizim çalışma paketimizde ise daha çok peynir altı suyunun alternatif yöntemlerle değerlendirilmesi ve bu konuda teknolojilerin geliştirilmesi yer alıyor. Türkiye'de yıllık olarak ortalama 21 milyon ton çiğ süt üretiliyor; bunun yaklaşık yüzde 20'si peynire işleniyor, bunun sonucunda ise önemli miktarlarda peynir altı suyu açığa çıkıyor; fakat bunun yeteri derecede değerlendirilemediğini düşünüyoruz. Bu projeyle katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapacağız. Şu anda daha çok peynir altı suyu tozu elde ediliyor. Biz katma değeri daha yüksek ürünleri geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA