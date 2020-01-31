Egeli akademisyenler keşfetti: Son 10 yılın en önemli arkeolojik bulguları arasında

Amerikan görsel sanatlar dergisi Artnews, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur'un başkanlığını yaptığı ekibin, Siirt Başur Höyük'te yaklaşık 5 bin yıl önce, erken Tunç Çağında kurban edilmiş çocukların kalıntılarını bulduğu kazıyı son on yılın en önemli arkeolojik keşifler arasında gösterdi.

Amerikan görsel sanatlar dergisi Artnews, "Son on yılın en önemli arkeolojik keşfi nedir? Son 10 yıl hangi büyük arkeolojik keşiflere tanık oldu? Bu bulgulardan en önemlisi hangisiydi?" sorularını 9 arkeolog ve bilim insanlarına sordu.

Bu kapsamda, Ege Üniversitesi Edebiyat Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur'un başkanlığını yaptığı ekibin, Siirt Başur Höyük'te yaklaşık 5 bin yıl önce, erken Tunç Çağında kurban edilmiş çocukların kalıntılarını bulduğu kazı, bilim insanlarınca son on yılın en önemli arkeolojik keşifler arasında gösterildi.

Artnews'de yer alan makalede Doç. Dr. Lorenzo d'Alfonso, "Bu arkeolojik keşif Arkeologlar tarafından çevre olarak kabul edilen Batı Asya'nın uzak bir bölgesinde; Anadolu Platosu, Mezopotamya ve İran Platosu'nun kenarlarında, eski medeniyetlerin odak noktasında gerçekleşti. Ege Üniversitesi öğretim üyesi Haluk Sağlamtimur liderliğindeki ekip, Sirt Başur Höyük'te MÖ 3.100–2.900 tarihli metal nesneler (silahlar, kült objeleri semboller), mücevherler ve diğer mezar mallarının yer aldığı zengin bir envantere sahip 17 adet mezar buldu" bilgilerine yer verdi.

"Bu çalışmalar uluslararası bilim insanları tarafından da kabul görüyor"

Buluntular hakkında bilgi veren Doç. Dr. Sağlamtimur, "Seramik kaplar, boncuklar ve mozaikler, uzak Güney Mezopotamya kent medeniyetleri ile doğrudan bağlantı olduğunun bir göstergesidir. Zenginliği metal nesneler şeklinde gömmek, eski medeniyetlerin ortak bir özelliği olarak kabul edilir; ancak batı Asya'da Başur Höyük mezarları bu uygulamanın en eski örneğini temsil eder. Yapılan kemik incelemeleri, bu mezarlarda insan kurban edildiğine dair kanıtlar gösteriyor. Keşifleri, yeni bir savaş ağası toplumu ile ilişkili farklı bir zenginlik ve değer kavramının ilk örneğini ve muhtemelen kökenini gösterir. Bu yeni dünya görüşü batıya yayıldı ve Arslantepe, Alaca Höyük ve Troy'un kraliyet mezarlarının anlaşılmasına yardımcı oluyor, aynı zamanda Ur kraliyet mezarlarındaki zenginlik ve değer, ilk olarak Başur Höyük mezarlarında temsil edilen yeni bir dünyadan geliyor olabilir" dedi.

Öte yandan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, görev alan akademisyenleri tebrik etti. Budak, "Üniversitemiz akademisyenleri yaptıkları kazı çalışmaları ile kültürel zenginliğimizi gün yüzüne çıkarıyorlar. Bu çalışmalar uluslararası bilim insanları tarafından da kabul görüyor ve saygın yayınlarda yer alıyor. Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur'un yaptığı bu çalışma, Antik çağlardan günümüze kadar olan sanatı kapsayan yayınların yer aldığı Amerikan görsel sanatlar dergisi Artnews'te son on yılın en önemli keşifleri arasında kabul gördü. Bu önemli kazı çalışmasında görev alan tüm akademisyenleri tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA