Egeli ihracatçıların başarısı tescillendi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), kalitesini ve başarısını uluslararası standartlara taşıyarak ISO: 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı.

EİB, resmi kurumların yaklaşık 6-7 aylık denetim inceleme süreçlerinden tam not aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ISO: 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin birçok parametreyi içerdiğini söyledi. Eskinazi, "Bu parametrelerin içinde kalite, yönetim, kontrol, çalışanların başarılı performansı, kurum içi iyi iletişim, hem ulusal hem uluslararası düzeyde uygulanabilirliğin sağlanması var. Bugün bir adım daha öne giderek ISO 9001 belgesi aldık. Dünyada her şeyin bir standardı yani ortak bir dili var. ISO 9001 belgesi bu uluslararası standardı yakalamak için sürdürülebilir kalkınma girişimlerimize sağlam temel oluşturan adımlardan biriydi" dedi.

ISO 27001 belgesi yolda

Sürecin başarıyla tamamlandığını ve resmi kurumlar tarafından tescillendiğini anlatan Eskinazi, birlik personeline de teşekkür ederek; "Marka değerimizi ve itibarımızı artırma hedeflerimizden birini daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. ISO 9001 belgesi, Ege İhracatçı Birlikleri için her zaman kaliteyi gösteren devamlılığı olan bir süreç olacak. Birliğimizin kalitesinin her gün daha da artırılması, ileriye götürülmesi sizlerin emekleriyle oluyor. Bu belgeyi alırken göstermiş olduğunuz başarıya ve emeklerinize teşekkür ediyorum. İzmir'de Ege İhracatçı Birlikleri'nin her zaman kalite olarak en üst seviyede olacağından eminim" ifadelerini kullandı.

Jak Eskinazi, bilgi varlıklarını koruma ve kontrolünü içeren uluslararası güvenlik standardı ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesiyle ilgili sürecin devam ettiği bilgisini de paylaştı.

Kaynak: İHA