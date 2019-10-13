Egeli tekstilciler, teknik tekstil URGE projesinde kümelenecek

Ege Bölgesinde yıllık 100 milyon dolarlık ihracat potansiyeline ulaşan Egeli teknik tekstil ihracatçıları, dünya teknik tekstil pazarından daha fazla pay almak için Ticaret Bakanlığının desteklediği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) projesinde kümelenme kararı aldı.

"Teknik Tekstil Sektöründe İhracat Potansiyelinin Artırılması" isimli URGE projesinde; Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üyesi sektörün güçlü oyuncularından 11 firma bir araya geldi. Amaçlarının katma değerli ürün üretiminin artırılması ve Ege Bölgesindeki teknik tekstil ürünleri ihracat potansiyelinin net bir şekilde ortaya çıkarılması olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, URGE projesi ile Ege Bölgesinde güzel bir sinerjinin oluşmasını hedeflediklerini kaydetti.

"İhracat rakamlarımıza olumlu etki edecek"

Teknik tekstil üretimi yapan firmaların ürün çeşitliliklerini artırmalarını amaçladıklarını anlatan Eskinazi, "Teknik tekstilde deneyim sahibi firmalarımızın ürün çeşitliliği zenginleşince ihraç pazarlarında genişlemeler olacak. Bu da ihracat rakamlarımıza olumlu etki edecek. Teknik tekstil üretimi olmayan firmalarımızın ise; konvansiyonel üretimden teknik tekstil üretimine geçmelerini sağlamak istiyoruz. URGE projemizin kazanımlarından bir diğeri ise; projede yer alacak firmalar arasında bir deneyim paylaşım havuzu oluşacak. URGE projesinde yer alan her firmamız kazançlı çıkacak" diye konuştu.

"Yeni vizyonumuz teknik tekstil ürünleri"

Türk konfeksiyon sektörünün 1980'lerden 2000'li yılların başına kadar ucuz iş gücü, ihraç pazarlarına coğrafi yakınlık avantajlarını kullanarak "basic" ürünler üretip dünya çapında büyük bir üretici konumuna geldiğine dikkati çeken Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş da, 2000'li yıllarda sektörün Araştırma Geliştirme (AR-GE) ve tasarıma yatırım yaparak kendini farklı bir kulvarda konumlandırdığını belirtti. Sertbaş, bu sayede iki sektörün toplamda 26 milyar dolar ihracat rakamına ulaştığını, günümüzde ise Türk hazır giyim sektörünün yeni bir vizyona ihtiyaç duyduğunu, bunun da teknik tekstil olduğunun altını çizdi.

"10 yıldır yoğun bir çalışma yürütüyoruz"

Ege Bölgesinde teknik tekstilin gelişmesi için son 10 yıldır yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Sertbaş, "Teknik tekstil ile ilgili yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezini (TEKSMER) 2014 yılında sektöre kazandırdık. Teknik Tekstil Sektöründe İhracat Potansiyelinin Artırılması isimli URGE projemizi yürütürken, TEKSMER sürecinde edindiğimiz deneyimler çok yararlı olacak" dedi.

Ege Bölgesinde teknik tekstil ihracatı 100 milyon dolara ulaştı

Türkiye'nin teknik tekstil ihracatı 2017 yılında 1 milyar 550 milyon dolar iken, 2018 yılında yüzde 13'lük artışla 1 milyar 175 milyon dolara yükseldi. Ege Bölgesinden yapılan teknik tekstil ihracatı ise 2017 yılında 85 milyon dolar olarak kayıtlara alınmışken, 2018 yılı sonunda yüzde 17'lik sıçrama ile 100 milyon dolara ulaştı.

Kaynak: İHA