Egemen Sarikaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egemen Sarikaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egemen Sarikaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Egemen Sarikaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Egemen Sarikaya 23 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Egemen Sarikaya Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARP Sportmarketing yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Karlsruher SC U19 futbol takımında oynamaktadır. Karlsruher SC U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Egemen Sarikaya'nin Karlsruher SC U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Egemen Sarikaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Egemen Sarikaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Karlsruhe U19
Egemen Sarikaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Egemen Sarikaya şuan Karlsruher SC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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