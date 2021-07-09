Yetişkin yoğun bakım üniteleri, yenidoğan yoğun bakım ünitesi, kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi, anjiyografi ünitesi, 225 yatak ve 900 çalışan kapasitesine sahip Egepol, Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru ile birlikte halka arz edileceğini duyurdu. Taslak izahnamesini de yayımlayan Egepol hakkında yatırımcılar arama motorlarında, Egepol halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? |NASMED Sağlık halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

EGEPOL HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

Taslak izahnamade yapılan açıklamada halka arz satış, Tacirler Yatırım liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından sabit fiyat ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemi ile gerçekleşmesi bekleniyor.

Egepol Hastanesi'nin halka arzında tüm banka ve aracı kurumlardan talep toplanacak.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Global Menkul Değerler A.Ş,

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Bizim Menkul Değerler A.Ş,

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

ING Menkul Değerler A.Ş,

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş,

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş,

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Strateji Menkul Değerler A.Ş,

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ünlü Menkul Değerler A.Ş,

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Yatırım Finansman Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ziraat Yatırım Yatırım Menkul Değerler A.Ş

EGEPOL HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

2 iş günü boyunca, saat 10.300 ile 13.00 arasında, tamamen eşit dağıtım ile talep toplayacak olan Egepol Hastanesi'nin yalep toplama tarihleri ise henüz kararlaştırılmadı.

NASMED SAĞLIK HALKA ARZ HİSSE SENEDİ

NASMED Özel Sağlık Hizmetleri Ticari Anonim Şirketi'ne bağlı Egepol Hastanesi'nin halka arzında, toplam 25 milyon hisse arz edilecek.

EGEPOL HALKA ARZ BORSA KODU

Yüzde 20 - 30 civarında tıbbi donanımı tamamlayan Egepol Hastanesi, Borsa İstanbul'da EGEPO koduyla işlem görecek.

2021'in ilk 3 ayında şu finansal bilgileri yatırımcılarla paylaştı:

Dönen Varlıklar: 55 milyon 135 bin 533 TL

Duran Varlıklar: 232 milyon 184 bin 307 TL

Kısa Vadeli Yükümlülükler: 59 milyon 765 bin 827 TL

Uzun Vadeli Yükümlülükler: 56 milyon 725 bin 611 TL

Cari Oran: 0,92

Öz Sermaye: 170 milyon 828 bin 402 TL

Dönem Karı: 13 milyon 675 bin 047 TL

KOD: #EGEPO

EGEPOL HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Egepol'ün halka arzında 25 milyon adet lotun piyasaya sürülmesi planlanmaktadır.

Öz Sermaye / Toplam Lot Adedi: 6,83 TL

Fiyat istikrarı sağlamaya yönelik işlem planlanmamaktadır.

Taslak izahnameye göre, mükerrer talep kabul edilmeyecek.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME:

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