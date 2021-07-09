Birbirlerini öpmeye doyamadılar! Cansel Elçin - Zeynep Tuğçe Bayat kimseye aldırmadan romantizm yaşadıPhoenix Suns, NBA finalinde durumu 2-0'a getirdi!İstanbul il içi ihtiyaç listesi! Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Malatya, Sivas, Gaziantep, Mersin, Adana, Balıkesir, Kayseri MEBDolar ve euro haftanın son gününe düşüşle merhaba dedi! Serbest piyasada dolar - euro kuru alış , satış fiyatı bugün ne kadar? 9 Temmuz 2021 güncel döviz kuru fiyatlarıMEB il dışı yer değiştirme kontenjanları | il dışı kontenjan açıklayan iller 2021Program değiş tokuşu! Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Demet Akalın oldu!SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: Kitlesel bağışıklığa bir adım daha! Aşılananların oranı yüzde 60'a ulaştı!Gelinim Mutfakta yeni sezon kim sunacak? Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucusu kim olacak?EURO 2020 final maçı nerede, ne zaman oynanacak? İtalya - İngiltere maçı hakemi kim? İşte final hakkında tüm bilgilerEğer aşı olmasaydı yüz binlerce insan hayatta olmayacaktı! Aşılar bugüne kadar 280 bin kişinin ölümünü engelledi
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Eğer aşı olmasaydı yüz binlerce insan hayatta olmayacaktı! Aşılar bugüne kadar 280 bin kişinin ölümünü engelledi

Eğer aşı olmasaydı yüz binlerce insan hayatta olmayacaktı! Aşılar bugüne kadar 280 bin kişinin ölümünü engelledi

Bilim insanları tarafından yürütülen araştırmalarda aşının olumlu etkisi gözler önüne serildi. Ve çalışmaların  280 bin kişinin ölümüne engel olduğu ortaya konuldu.

Eğer aşı olmasaydı yüz binlerce insan hayatta olmayacaktı! Aşılar bugüne kadar 280 bin kişinin ölümünü engelledi

Koronavirüse karşı yürütülen çalışmalar kapsamında bilim insanları aşı üretmek için yoğun çaba sarf etti. Sonuç olarak farklı ülkeler farklı aşılar geliştirdi. Koronavirüse karşı geliştirilen aşılar üzerinde yürütülen çalışmalar hala devam ediyor. Bilim insanları aşılar üzerinde çalışmalarını sürdürerek, her bakımdan detaylı analizler yaparak koronavirüsü tüm yönleri ile açıklamaya çalışıyor. Bilim insanları aşıyı geliştirmek için canla başla çalışırken aşı olmamakta direnen insanlar ise pandemi sürecinin olumsuz etkilenmesine oluyor. Bu bakımdan yapılan uyarılarda toplumsal bağışıklık için aşı olma çağrıları gerçekleştiriliyor. 

Eğer aşı olmasaydı yüz binlerce insan hayatta olmayacaktı! Aşılar bugüne kadar 280 bin kişinin ölümünü engelledi

MİLYONLARCA İNSAN YOĞUN BAKIMDAN KURTULDU

Bilim insanlarının aşı üzerinde yürüttüğü çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Aşının etkisini saptamak ve toplum üzerindeki faydalarını gözler önüne sermek amacıyla yürütülen çalışmada, Kovid-19 aşı uygulamasının 280 bine yakın olası ölümü engellediği belirtildi.

ABD’de yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ülkede yaklaşık 280 bin olası ölümü ve milyondan fazla hastaneye kaldırılmaları engellediği belirtildi.

Eğer aşı olmasaydı yüz binlerce insan hayatta olmayacaktı! Aşılar bugüne kadar 280 bin kişinin ölümünü engelledi

"DAHA FAZLA TRAJEDİNİN YAŞANMASI ÖNLENDİ"

Yale Üniversitesi ve Commonwealth Fonu’ndan araştırmacılar, aşıların olmaması halinde ABD’deki salgında ihtimallerin ne olacağı konusunda modelleme üzerinden yapılan bir projeksiyon raporunu yayınladı. Raporda, Kovid-19 aşı uygulamasının olmaması halinde, haziran sonuna kadar, ABD'de devam eden salgında 279 bin fazladan ölüm olacağı, 1 milyon 250 bine yakın kişinin de hastanelere kaldırılacağı öngörüsünde bulunuldu.

Eğer aşı olmasaydı yüz binlerce insan hayatta olmayacaktı! Aşılar bugüne kadar 280 bin kişinin ölümünü engelledi

Beyaz Saray Kovid-19 müdahale direktörü Jeff Zients, basın toplantısında, söz konusu rapora atıfta bulunarak, "Bu, tüm hükümet stratejimizin işe yaradığının ve Amerikalıların yaşamlarında önemli ölçüde daha fazla trajedinin önlediğine dair başka bir kanıttır." ifadesini kullandı.

Araştırmacıların söz konusu modellemede, Kovid-19'un yeni varyantlarının yaygınlığı ve bulaşıcılığı ile aşıların etkinlik oranları, enfeksiyonda günlük temaslar ve salgına bağlı ciddi sağlık sonuçlarının yaşa özgü riskleri gibi faktörleri dikkate aldığı kaydedildi.

Eğer aşı olmasaydı yüz binlerce insan hayatta olmayacaktı! Aşılar bugüne kadar 280 bin kişinin ölümünü engelledi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT