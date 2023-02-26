Egert Naruson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egert Naruson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egert Naruson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egert Naruson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egert Naruson 26 Nisan 2001 tarihinde Põlva şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egert Naruson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jalgpallikool Tammeka futbol takımında oynamaktadır. Jalgpallikool Tammeka takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Egert Naruson'nin Jalgpallikool Tammeka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Egert Naruson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egert Naruson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Egert Naruson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egert Naruson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında JK Tammeka III

1 Ocak 2021 yılında JK Tammeka U21

1 Ocak 2022 yılında JK Tammeka

Egert Naruson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egert Naruson şuan Jalgpallikool Tammeka takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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