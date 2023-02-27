Eggert Aron Gudmundsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eggert Aron Gudmundsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eggert Aron Gudmundsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eggert Aron Gudmundsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eggert Aron Gudmundsson 8 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Eggert Aron Guðmundsson şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eggert Aron Gudmundsson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stjarnan Gardabaer futbol takımında oynamaktadır. Stjarnan Gardabaer takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Eggert Aron Gudmundsson'nin Stjarnan Gardabaer ile sözleşmesi 30 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Eggert Aron Gudmundsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eggert Aron Gudmundsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Eggert Aron Gudmundsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eggert Aron Gudmundsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Stjarnan

Eggert Aron Gudmundsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eggert Aron Gudmundsson şuan Stjarnan Gardabaer takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Eggert Aron Gudmundsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U19 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.