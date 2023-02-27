Eggert Gunnthor Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eggert Gunnthor Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eggert Gunnthor Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eggert Gunnthor Jonsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eggert Gunnthor Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eggert Gunnthor Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eggert Gunnthor Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eggert Gunnthor Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eggert Gunnthor Jonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eggert Gunnthor Jonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eggert Gunnthor Jonsson 18 Ağustos 1988 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Eggert Gunnþór Jónsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eggert Gunnthor Jonsson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Total Football yapmaktadır. Eggert Gunnthor Jonsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. FH Hafnarfjördur takımına 7 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Eggert Gunnthor Jonsson'nin FH Hafnarfjördur ile sözleşmesi 16 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Eggert Gunnthor Jonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eggert Gunnthor Jonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Eggert Gunnthor Jonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eggert Gunnthor Jonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2005 yılında Heart of Midl.

1 Ocak 2012 yılında Wolverhampton

9 Kasım 2012 yılında Charlton Ath

12 Aralık 2012 yılında Wolverhampton

12 Temmuz 2013 yılında Belenenses

22 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2015 yılında Vestsjaelland

8 Temmuz 2015 yılında Fleetwood

30 Ocak 2017 yılında SönderjyskE

7 Ağustos 2020 yılında Hafnarfjördur

Eggert Gunnthor Jonsson kimdir

Eggert Gunnthor Jonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eggert Gunnthor Jonsson şuan FH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

KF Fjardabyggd

Eggert Gunnthor Jonsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 8 numaralı formasıyla 21 Kasım 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

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Eggert Gunnthor Jonsson nereli

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