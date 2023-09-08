EGİAD Başkanı Yelkenbiçer: “9 Eylül İzmir’in kurtuluşu mücadelemizin sembolüdür”

İzmir'in kurtuluşunun 101. yılına sayılı günler kala EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, 9 Eylül'ün önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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EGİAD Başkanı Yelkenbiçer: “9 Eylül İzmir’in kurtuluşu mücadelemizin sembolüdür”

İzmir'in kurtuluşunun 101. yılına sayılı günler kala EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, 9 Eylül'ün önemi hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Yelkenbiçer, "Bu zafer, Türk milletinin gücünü ve kararlılığını sembolize eder" dedi.

İzmirliler tarafından büyük coşkuyla kutlanan 9 Eylül'e sayılı günler kala Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş Günü'ne özel açıklamalarda bulundu. Başkan Yelkenbiçer, "101 yıl önce, bu topraklarda bir destan yazan İzmirli vatandaşlar, kurtuluş mücadelesinin, bağımsızlık ve vatanseverliğin sembolü olmuşlardır" ifadelerini kullandı.

"En önemli olaylarından biri Yunan işgalinden kurtuluş tarihidir"

İzmir'in Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olarak bugün olduğu gibi tarih sayfalarında da önemli bir yer edindiğini dile getiren Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, "En önemli olaylarından biri Yunan işgalinden kurtuluş tarihidir. 9 Eylül tarihinde her yıl kutlanan bu zafer, İzmirliler tarafından en büyük coşkuyla kutlanan günlerden biridir. 1922 yılında gerçekleşen bu kurtuluş, Türk milletinin birlik ve beraberlik vurgusunu perçinleyen ve ulusal bayram gibi kutlanan en önemli tarihtir. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun tarihte sembolleştiği, bağımsızlık mücadelemizin simgesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu zafer, Türk milletinin gücünü ve kararlılığını sembolize eder. İzmir'in kurtuluşu, genç nesiller arasında da büyük bir öneme sahiptir. Her yıl kutlanan zafer, gençler arasında tarih bilincinin ve vatan sevgisinin pekiştirilmesine de katkı sağlamaktadır" diye konuştu.

"9 Eylül her yıl olduğu gibi coşku ve heyecanla geçecek"

EGİAD Başkanı Yelkenbiçer, sözlerini şöyle noktaladı: "Yeni bir yüzyılı karşıladığımız bu yıl ki kutlamaların da her yıl ki gibi coşku ve heyecanla geçeceğinden emin olarak, 8 bin 500 yıllık tarihi boyunca her zaman öne çıkan bu şehrin 9 Eylül ile hedefe vardığı ve vatanın kurtuluş gününü kutladığı unutulmamalıdır. Bu itibarla bu günler Türk milleti ve bilhassa kentimiz için büyük dönüm noktası olmuştur. İzmir, Büyük Taarruz harekâtı sonucu 9 Eylül 1922'de Yunan işgalinden kurtulmuş ve akabinde Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması süreci başlamış, Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığı gerçekleşmiş olmuştur. 9 Eylül 1922 sadece İzmir'in değil, ülkemizin de kurtuluşunun, misak-ı millinin tesisinin ve modern bir Cumhuriyete giden yolun sembolüdür. Bu dev miras, başta gençler olarak hepimizin sorumluluğundadır. Tehditleri bertaraf ederek, geleceğe emin adımlarla yürümemiz yine sadece bir asır önceki mücadele ruhuyla mümkün olabilir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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