EGİAD, genç ve dinamik yapısını 30 yıllık deneyimle birleştirdi

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), deneyim ve misyonunu aktarmak amacıyla fahri üyelerle yeni üyeleri yemekte bir araya getirdi. İş dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı ve EGİAD'ın projelerinin konuşulduğu toplantıda, geçmiş dönem başkanları ve üyeleri deneyimlerini yeni üyelerle paylaşma fırsatı buldu.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD)'nin fahri üyeleriyle yeni üyelerinin bir araya geldiği "Biz bize" isimli yemek, bir otelde gerçekleşti. İş dünyasından eski ve yeni isimlerin konuk olduğu toplantıda üyeler, geçmiş dönem faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. Toplantıda ayrıca, gelecek dönem planlanan projeler hakkında da bazı konular masaya yatırıldı.

Açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, sivil toplum örgütlerine üye olmanın önemine değinerek, bireylerin sivil toplum kuruşlarının yer almasıyla temsil ettikleri gücün ikiye katlandığına dikkat çekti.

"Güzel bir döneme imza atma çabasındayız"

Yaptıklarının profesyonel gönüllülük olduğunu belirten Aslan, öncelikli olarak derneğin projelerini ve hedeflerini aktardı. Think Tank Düşünce Kuruluşu, Markalaşma Zirvesi, D2 Projesi, Kümelenme, EGİAD Genç İş Ödülleri, EGİAD Stratejik Planlama, EGİAD Akademi gibi planlanan etkinliklerin içeriğini anlatan Aslan, "EGİAD'ın bugüne kadar geçen 30 yıllık süreçteki hedeflerini, amaçlarını, yazılı olmayan kurallarını yazıya dökmek istedik. Tüzüğümüzü revize etmeyi hedefledik; ayrıca İzmir'in dünyanın en önemli 100 marka şehri arasında yer alması için İzmir Büyükşehir Belediyesinin koyduğu hedefe katkı oluşturma çabamız da var. EGİAD'ın sahip olduğu genç üye dinamizmini, fahri üyelerimizin sahip olduğu deneyimle birleştirme hedefimiz de bulunmakta. Tüm bunlar ışığında birlikte güzel bir döneme imza atma çabasındayız" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı ve EGİAD Üyesi Ekrem Oran da, tek EGİAD'lı belediye başkanı olmanın haklı gururunu yaşadığını dile getirerek, "EGİAD siyaset dışı; ancak siyaset üstü bir kurum olarak faaliyet göstermekte. Her partiye eşit mesafedeki çizgisiyle her zaman takdir toplamıştır. Ben her zaman EGİAD üyesi olmaktan gurur duydum. Hepinize bir telefon mesafesi uzaklıktayım" dedi.

EGİAD geçmiş dönem başkanlarından Uğur Barkan da, genç ve dinamik yapısıyla dikkat çeken EGİAD'ın bu yapısına rağmen geçmiş değerlerine de sahip çıkabilmesiyle en önemli sivil toplum kuruşu olarak yerini aldığını söyledi.

"Biz kimiz?", "Ne yapıyoruz?", "Kentimize, bölgemize, ülkemize, ne çeşit katkılarda bulunuyoruz?" sorularının da yanıtlandığı etkinlikte, STK'da yer almanın önemine de dikkat çekildi. Tek kişinin girişimiyle hayata geçirilemeyen projelerin, STK'larla toplumsal inovasyonlara dönüşebildiğine vurgu yapıldı. Networking bilgisinin de paylaşıldığı gecede, şu ifadelere yer verildi:

"Farklı insan dokularıyla iç içe olmak ve çevre edinmek STK gönüllüsü olarak hepimizin kazanımı olurken, dernekte alınan görevler ve istikrarlı şekilde yaptığımız projeler sayesinde, sosyal öğrenme en üst düzeyde gerçekleşebiliyor. Yine aynı sebeplerle bir STK'da yer almak profesyonel anlamda gönüllü olmayı ve girişimci bakış açısını kazanmayı da geliştirmekte. Bu yüzden bölgenizdeki güçlü bir STK'da yer almak önemlidir. EGİAD bu anlamda bölgemizdeki en önemli kazanımdır."

Kaynak: İHA