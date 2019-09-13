EGİAD’dan taziye mesajı

Diyarbakır'da PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesiyle hayatın kaybeden siviller için taziye mesajı yayınlayan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, "Ekmeğini kazanma derdinde olan orman işçilerinin PKK tarafından saldırıya uğraması, terör örgütünün lanet yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının sivil bir aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesiyle meydana gelen vahim olaya ilişkin, EGİAD taziye mesajı yayınladı. EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, 7 sivilin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı olaya ilişkin şunları söyledi: "Ekmeğini kazanma derdinde olan orman işçilerinin PKK tarafından saldırıya uğraması, terör örgütünün lanet yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Terör örgütünün, ekmeğinin peşinde olan işçi ve emekçi insanlara düzenlediği menfur saldırıyı kınıyor, ölen vatandaşlarımıza rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: İHA