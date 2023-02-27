Egidijus Vaitkunas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egidijus Vaitkunas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egidijus Vaitkunas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egidijus Vaitkunas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egidijus Vaitkunas 8 Ağustos 1988 tarihinde Vilnius şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Egidijus Vaitkūnas şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egidijus Vaitkunas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini vonV3 yapmaktadır. Egidijus Vaitkunas, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FA Siauliai futbol takımında oynamaktadır. FA Siauliai takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Egidijus Vaitkunas'nin FA Siauliai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Egidijus Vaitkunas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egidijus Vaitkunas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Egidijus Vaitkunas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egidijus Vaitkunas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Tauras

1 Ocak 2010 yılında Zalgiris

29 Ocak 2014 yılında Bohemians 1905

30 Haziran 2014 yılında Zalgiris

20 Şubat 2018 yılında FK Minsk

21 Ocak 2019 yılında Kauno Zalgiris

7 Ocak 2023 yılında FA Siauliai

Egidijus Vaitkunas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egidijus Vaitkunas şuan FA Siauliai takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Egidijus Vaitkunas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya takımında 8 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 63 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.