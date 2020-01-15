Eğirdir Gölü’nde kaçak avlanan 100 kilogram canlı kerevit göle iade edildi

Isparta Eğirdir Gölü'nde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin kaçak avcılıkla yaptığı mücadele çalışmaları kapsamında, kaçak avlanmada kullanılan bin metre uzunluğunda ağ ve 360 adet kerevit pinteri ele geçirildi. Ekiplerin yakaladığı kaçak avcılıkta ele geçirilen yaklaşık 100 kilogramlık kerevit ise ait olduğu göle iade edildi.

Isparta Eğirdir Gölü'ndeki kerevit popülasyonunun korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın gerçekleştirilmesi için 1 Kasım'da başlayan av yasağı 30 Haziran'da sona erecek.

Av yasağı döneminde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri tarafından kerevit ve balık stoklarının korunması, kaçak avcılığın önlenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında kaçak avcılıkta kullanılan malzemeler ve kaçak avlanan kerevit ele geçirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri tarafından dün yapılan çalışmalar çerçevesinde, Eğirdir Gölü'ndeki Köprü Avlak Sahası'ndaki Sorkuncak Karabağlar açıklarında aktif kullanımda olduğu tespit edilen 10 santimetre göz açıklığına sahip toplam bin metre sade uzatma ağı ele geçirildi.

Ekiplerin aynı bölgede yaptığı denetimlerde ele geçirilen 360 adet kerevit pinterine de el konulurken, içerisinden çıkan yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki kerevitler ise canlı olarak göle iade edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kerevit ve balık stoklarının korunması, kaçak avcılığın önlenmesi adına çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA