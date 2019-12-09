Eğirdir Gölü'nü üzeri sis ve bulutla kaplıyken izlediler

ISPARTA'da, doğa tutkunu 5 kişi, 1740 metre yüksekliğindeki Sivri Dağ zirvesine tırmanış yaptı. Grup, zirvede üzeri sis ve bulutla kaplanmış Eğirdir Gölü'nü izledi.

Isparta'da, Gökkuşağı Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Eğirdir'in yüksek tepelerinden biri olan Sivri Dağ zirvesine tırmanış yaptı. Yaklaşık 2.5 saatte zirveye ulaşan 5 üye, Eğirdir Gölü'nü üzerinde sis ve bulut kaplıyken izleme imkanı buldu. Zirvedeki dev Türk bayrağı altında kendileri de Türk bayrağı açan üyeler, doğa manzarasının keyfini çıkardı.

Gökkuşağı Doğa Sporları Kulübü üyesi Bilal Gök, her hafta bir tırmanış etkinliği yaptıklarını ve bu kez Sivri Dağ'a çıktıklarını söyledi. Bu tepeye kendisinin 3 kez çıktığını ancak ilk defa Eğirdir'i bu şekilde gördüğünü anlatan Gök, "Bulutlar yüzünden gölü göremedik. Gölü görebilmek için zirvede bekledik. Daha sonra sis ve bulutlar dağılmaya başladı. Eğirdir Gölü sis ve bulut denizinin ardında kaybolmuş durumdaydı. Kendimizi Karadeniz'deki yaylalarda gibi hissettik" dedi.

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Kaynak: DHA