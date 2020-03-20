İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Eğitim Araştırma Hastanesi çevresindeki parkomatlar ücretsiz oldu

Eğitim Araştırma Hastanesi çevresindeki parkomatlar ücretsiz oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile ilgili başvurulabilecek Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde yol kenarındaki otomobil park alanlarını (parkomat) ücretsiz yaptı.

Eğitim Araştırma Hastanesi çevresindeki parkomatlar ücretsiz oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile ilgili başvurulabilecek Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde yol kenarındaki otomobil park alanlarını (parkomat) ücretsiz yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs ile ilgili başvurulabilecek hastane olarak açıkladığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresindeki caddelerde otomobillerin park ettiği yol kenarındaki parkomatlar ücretsiz hale getirildi. Belediye Şirketi ANET A.Ş. tarafından hizmet verilen Defterdarlık Bulvarı, Tarık Akıltopu Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesi yol kenarlarındaki parkomat noktaları 21 Mart Cumartesi günü itibariyle ücretsiz olacak. Vatandaşlardan herhangi bir park ücreti alınmayacak.

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT