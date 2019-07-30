Eğitim Bir-Sen sözleşmeli öğretmenler için Bakan Yardımcısı Safran ile görüştü

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Genel Başkan Yardımcıları Hasan Yalçın Yayla ve Atilla Olçum, sözleşmeli öğretmenlerin kadro ve mazerete bağlı yer değişikliği sorunlarının çözümü için Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile bir görüştü.

Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Selvi, görüşmede, sözleşmeli öğretmenlerin hizmet süresini 4 yıldan 3 yıla, kadroya atanma sonrası yer değişikliği talep sürelerini 2 yıldan bir yıla indiren yasal düzenlemenin olumlu ve önemli bir adım olduğunu fakat sorunu bütünüyle çözmediğini, sadece çalışma sürelerinde kısmi bir iyileştirme sağladığını, asıl çözümün sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi olduğunu söyledi.

Üç yıl hizmet süresini tamamlayan öğretmenlere, Ağustos ayında mazerete bağlı yer değişikliği hakkı tanınması, mevzuatın arkasına sığınılarak sorunu çözmeye yönelik adım atmaktan imtina edilmemesi gerektiğini ifade eden Selvi, anayasada ifadesini bulan aile bütünlüğü ilkesi hayata geçirilmediği sürece eğitim çalışanlarına tanınan hakların kağıt üzerinde kalacağını vurgulayarak, "Sözleşmeli öğretmenlerin hizmet süresini üç yıla indiren düzenleme sonrası mazerete bağlı yer değişikliği hakkı tanınması noktasındaki haklı ve yerinde beklenti bir an önce karşılanmalı; eşlerin ve çocukların aynı çatı altında bir araya gelebilmesi için ivedi karar alınmalı ve hayata geçirilmelidir. Eğitimin verimliliğinin ve niteliğinin artması için bu çok önemli bir karar olacaktır" dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Eğitim-Bir-Sen'in sözleşmeli öğretmenlerin hizmet sürelerine ilişkin yasal düzenleme sürecindeki desteğinin farkında olduklarını, sözleşmeli öğretmenlere mazerete bağlı yer değişikliği konusunda girişimlerini ve çabalarını yakından takip ettiklerini belirterek, Eğitim-Bir-Sen'in sürekli olarak gündemde tuttuğu bu sorunun çözümü için bakanlık olarak çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: İHA