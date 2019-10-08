Eğitim Bir Sen ve Memur Sen’den Barış Pınarı Operasyonu’na destek

Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, Barış Pınarı Operasyonu ile çözüme yönelik adım atılmasının yerinde bir karar olduğunu belirterek, "Gerek içerideki lejyonerlerin gerekse emperyalizmin aparatçığı konumundaki yapıların söylemlerinin hiçbir kıymeti ve önemi yoktur" dedi.

Mustafa Çoban, devlet tarafından gerçekleştirilecek Barış Pınarı Harekatının yanında olduklarını söyledi. Çoban, "On bin kilometre öteden gelerek sözde kendi güvenliği için bölgeleri ateşe verenlerin ve ona karşı sessiz kalanların, yine onların taşeronlarının oluşturdukları güvenlik sorununu bertaraf etmek için harekete geçen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı, gerek içerideki lejyonerlerin gerekse dışarıdaki emperyalizmin aparatçığı konumundaki yapıların söylemlerinin hiçbir kıymeti ve önemi yoktur" dedi.

Çoban, Türkiye'nin Barış Pınarı harekatını uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak gerçekleştirdiğini ifade etti.

Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, bazı güçlerin, Türkiye'nin rejimin ve terör örgütlerinin ürettikleri şiddet dalgası ile yurtlarını terk etmek zorunda kalan milyonlarca insan için ürettiği çözüme yönelik, kaynağı dezenformasyon olan ve yalana dayalı açıklamalarda bulunmasının hiçbir hükmü olmadığını söyledi.

Kaynak: İHA