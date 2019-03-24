Eğitim Bir-Sen’den çalıştay

Eğitim Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube tarafından "Öğretim Personeli Harici Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri" çalıştayı düzenlendi.

Öğretmenevinde yapılan çalıştaya 17 ilçeden eğitim çalışanları katıldı. Çalıştayda öğretmen dışı eğitim çalışanlarının sorunları dile getirildi, çözüm önerileri tartışıldı. Çalıştayda alınan kararlar, rapor haline getirilerek kamuoyu ile paylaşılacak

Eğitim Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız çalıştayda yaptığı konuşmada, "Eğitim sadece öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi ilgilendiren bir konu değildir. Eğitim çalışanlarımız da eğitim-öğretim faaliyetlerinin önemli bir ayağıdır. Onlar olmasa eğitim-öğretim faaliyetleri sağlıklı yürütülemez. Bu sebeple eğitim çalışanlarımızın sorunlarının çözülmesi önemlidir. Biz Eğitim Bir-Sen olarak eğitim çalışanlarının sorunlarını önemsiyoruz. Bu çalıştayı yapmaktaki amacımız, eğitim çalışanlarının sorunlarını dile getirmek ve çözüm önerileri geliştirerek takip etmek" dedi.

Başkan Yıldız konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Aldığımız kararları rapor halinde kamuoyu ile paylaşacağız. Öncelikli taleplerimiz arasında, şeflerimizin haklarının iyileştirilmesi, eğitim çalışanlarından İLKSAN kesintisinin zorunlu kesilmemesi, eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin eğitim çalışanlarına da verilmesi, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak genel idari hizmetler sınıfına dahil edilmesi gibi konular bulunmaktadır."

Kaynak: İHA