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  3. Eğitim-Bir-Sen'den MEB'e "Okul öncesi öğretmeni bakıcı değildir" çağrısı

Eğitim-Bir-Sen'den MEB'e "Okul öncesi öğretmeni bakıcı değildir" çağrısı

Milli Eğitim Bakanlığının, okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması kararının gözden geçirilmesi için Eğitim-Bir-Sen tarafından çağrıda bulunuldu.

Eğitim-Bir-Sen'den MEB'e "Okul öncesi öğretmeni bakıcı değildir" çağrısı

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 20 Kasım'dan 4 Ocak'a kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğine yönelik açıklama yaptığı anımsatıldı.

MEB'in, söz konusu açıklamanın daha mürekkebi kurumadan bir genelge yayımlayarak, bu defa resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağını ifade ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığın yıl sonuna kadar resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara vermesini, 'Her işin başı sağlık' diyerek makul görmüş; öğrenme kayıpları başta olmak üzere yüz yüze eğitim yapılmamasının neden olacağı aksaklıklara rağmen salgının etkisinin azalarak eğitim-öğretimde normale dönüşe vesile olacağı beklentisiyle kararı yerinde bulmuştuk. Fakat bugün yayımlanan yeni genelgeyle okul öncesi eğitim kurumlarının yüz yüze eğitime başlatılması, ya eğitim kurumlarının ve yüz yüze eğitimin salgına olumsuz bir etkisinin olmadığını ya da okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimizin 'çocuk bakıcısı' yerine konulması algısını ortaya çıkarmıştır.

Eğitim-öğretimde esas olan yüz yüze eğitimdir ve eğitimin tüm kademelerinde yüz yüze eğitime geçilmesinin nihai hedef olması gerçeğine rağmen alınan bu karar, eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmesi gerekçesiyle uyuşmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığını, okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması kararını gözden geçirmeye ve/veya salgınla mücadele sürecine olumsuz etkisi olmayacaksa 1, 8 ve 12. sınıflar ile Destekleme ve Yetiştirme Kurslarından başlayarak en kısa sürede yüz yüze eğitime geçilmesi kararı almaya çağırıyoruz."

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Damla Korkmaz
Haber Editörü


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