Eğitim Bir Sen’den üyelerine dev hizmet

Eğitim-Bir-Sen yöneticilik sınavına girecek olan üyelerine ücretsiz hazırlık kitabı dağıtarak ve yine ücretsiz kurs açarak sendikacılıkta farklı sendika olduklarını bir kez daha ortaya koydu.

Sendika şube başkanı Mustafa Karataş; Kurulduğumuz günden beri kavga, kaos, taşkınlık zemininden uzak kimseyi karalamadan, kimseye çamur atmadan hizmette yarış ve uzlaşmacı bir anlayışla hizmet verdiklerini ifade etti.

Karataş, bunun yanında özelde üyelerimize genelde tüm Milli Eğitim Çalışanlarına yönelik yaptığımız hukuki, sosyal, kültürel ve mesleki alanda destek çalışmalarımızla, her zaman ve zeminde laf değil iş üreten bir sendikal sorumlulukla hizmet ettiklerini söyledi.

Karataş, "Eğitim ve Yönetimde Liyakat ve Kariyer Sistemi Raporu" ve yine "Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Seçimi ve Yetiştirilmesi Tespitler ve Bir Model Önerisi Raporunu" yayınlayarak bu alanda yaptığımız katkıya ek olarak açtığımız kurslarla da yeni görev alacak yönetici arkadaşlarımıza mesleki ve yönetim anlamında destek sağlıyoruz" dedi.

Yöneticilik Sınavına Erzurum'dan gireceklerin sayısı bin 450 bin 500 arası bir rakamı bulduğunu kaydeden Karataş, "Bunların yaklaşık yüzde 90-95'i sendikamız üyesi girecekleri sınavda yüksek puan alıp atanabilmeleri için her türlü eğitim ve materyal desteği veriyoruz" diye konuştu.

Sendika genel merkezi tarafından hazırlanan yönetici seçme sınavına hazırlık kitabının ilçe başkanlarına ulaştırıldığını dile getiren Karataş, "Sınava girecek üyelerimizin ilçe sendika temsilciliklerimizden bu kitapları temin edebileceklerini belirterek sınava girmeye hazırlanan tüm kursiyerlere şimdiden başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA