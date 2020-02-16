Eğitim-Bir-Sen'in "15. Türkiye Buluşması" gerçekleştirildi

ANKARA (AA) - Eğitim-Bir-Sen tarafından, Antalya'da şube başkanları, yönetim kurulları, üniversite ve ilçe temsilcilerinin katılımıyla "15. Türkiye Buluşması" toplantısı yapıldı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, açılışta yaptığı konuşmada, aynı zamanda sendikanın 28'inci kuruluş yılını idrak ettikleri buluşmanın iyiliğe, doğruluğa ve adalete çağıranların, sendikası için ter akıtanların, adanmışların, sendikal aklı sendikal ahlakla buluşturanların, emeği, ekmeği aziz bilenlerin, özlük ve özgürlük mücadelesi verenlerin buluşması olduğunu belirtti.

Bugünlerde bir yandan doğal afetlerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını, diğer yandan bölgede yaşatılan vahşeti, katliamları, insani krizleri engellemek için uğraştıklarını bildiren Yalçın, dilini, dinini, rengini, tabiiyetini sormadan mazluma, mağdura kucak açtıklarını, zulme, zorbalığa, sömürü çarkına çomak soktuklarını, küresel kirli ittifaklara, sömürü platformlarına, vahşi kapitalizmin çok uluslu kurumlarına karşı insanı, emeği, değeri merkeze alan ittifakların, platformların ve çok uluslu kurumların inşasına çalıştıklarını ifade etti.

- "Artık kanun değişikliği şart"

Yalçın, sendikal hakların gelişmesi için artık 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun değişmesinin şart olduğunu vurgulayarak, toplu sözleşmeden herkesin yararlanmasını, ama yetkili sendikaya üye olmayanların, bunun için dayanışma aidatı ödemesini istediklerini bildirdi.

Kamu görevlilerinin hak ettiği yere yükselmesinin, kariyer fırsat ve imkanlarının zenginleşmesinin zemininin inşa edilmesi gerektiğine dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"İş güvencesinin herkesi kapsadığı, insanı yaşatan devlet anlayışına dayanan bir kamu hizmeti, hepimizin ortak geleceği açısından elzemdir. İstihdamda 'ücretli', 'sözleşmeli' gibi ayrımlar, devlet için kâr adı altındaki zarardır. Kamu personeli kadrolu olmalı, gelecek kaygısına değil yaptığı hizmetin niteliğine odaklanmalıdır. Bu da ancak kadrolu istihdamla mümkündür. O halde, kadrolu istihdam dışındaki tüm uygulamalar, ivedilikle kaldırılmalıdır. Buradan teklif ediyoruz, sözleşmelilik kaldırılıncaya kadar ivedilikle bütün kamu görevlilerinde sözleşmeli görev yapma süresi kısaltılmalı, belirli süre görev yaptıktan sonra sözleşmelilerin kadroya geçişi, bütün kamu kurumlarında geçerli olmalıdır. '657 sayılı Kanun'dan yardımcı hizmetler sınıfını kaldırın, mevcuttaki personeli de genel idare hizmetleri kapsamına alın' diyoruz."

Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin gecikmeden düzenlenmesi gerektiğine işaret eden Yalçın, üniversitelerarası merkezi yer değişikliği ve YÖK bünyesinde tüm üniversiteleri sağlayacak merkezi görevde yükselme ve atama sisteminin kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Bu kapsamda Eğitim-Bir-Sen olarak başlattıkları imza kampanyasına güçlü destek verildiğini anlatan Yalçın, "Yeni bir akademik istihdam modeli hayata geçirilmelidir. Sosyal ve ekonomik statü açısından medeniyetimizin öğretmene yüklediği değeri gerçekleştirmeyi sağlayacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması, gerekli ve zorunludur. 2023 Eğitim Vizyonu'nda da yer verilen 3600 ek gösterge sözü, tüm eğitim çalışanlarını kapsayacak şekilde yerine getirilmeli." diye konuştu.

Ali Yalçın, küresel bir sorun olan şiddete karşı geleneği, örfü, dini olağan şüpheli ilan etme hatasından dönülmesi gerektiğini, her türlü şiddete karşı istişareye dayalı, medeniyet değerleriyle uyumlu çalışmalar yapılması gerektiğini aktardı.

Sendikal çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunulan program kapsamında gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu Toplantısında, yapılan ve yapılması tasarlanan faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA