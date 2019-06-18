Eğitim camiasına 200 taze kan

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi, düzenlediği 2018-2019 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni ile bin 200 öğretmeni Türk eğitim camiasına kazandırdı.

Öğrenci Sosyal Yaşam Merkezinde gerçekleşen törene; Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seher Balcı Çelik, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Tören, fakülte birincisi Batuhan Yazıcı'nın mezun öğrenciler adına yaptığı konuşmayla başladı. Gösterdikleri fedakârlık için ailelere ve onları yetiştiren akademisyenlere teşekkür eden Batuhan Yazıcı, "Sorumluluğumuzun bilincinde olarak tarihimizin, milletimizin ve sizlerin huzurunda, öğretmenlik onurumu asla incitmeyeceğime, o kutsal bayrağı elimden hiç düşürmeyeceğime söz veriyorum" dedi.

"100. yılda mezun olmanın gururunu taşıyorsunuz"

Mezun öğrencilerin, Milli Mücadele'nin başlangıcının 100. yılında mezun olmanın gururunu taşıdıkları hatırlatan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seher Balcı Çelik de, "Bu günlere gelişinizde emeği geçenlere çok şey borçlu olduğunuzu unutmayın. Sizlere bu diploma verilirken derslerinizdeki başarının yanı sıra öğretmenlik şuuruna sahip olduğunuz da düşünülmüştür. Zekânız, azminiz ve kendinize güveninizle öğretmenlik mesleğini yerine getirebileceğiniz için bu diplomaların sahibi oldunuz. Üniversitemizin adını her şartta ve her yerde en iyi şekilde temsil edeceğinize olan güvenimiz tamdır. Mesleğinizde iniş çıkışlar yaşasanız de eğitim ortamındaki sıkıntılara göğüs germek üzere eğitildiniz. Bildikleriniz gelecek nesillere öğretmek için akli ve kalbi yeteneklerle donatıldınız. Artık mezunsunuz" ifadelerini kullandı.

Mezuniyetin ardından yeni ve daha büyük sorumlulukların başladığına işaret eden Dekan Balcı, "Bundan sonra sadece bilgiye ulaşan değil, bilgiyi hazırlayan da olacaksınız. Bu görevinizi yerine getirirken burada aldığınız 4 yıllık eğitimden faydalanmayı unutmayınız" diye konuştu.

"Mesleğinizi bir an önce başarıyla icra etmenizi diliyorum"

Öğrencilere doğru yoldan ayrılmamaları tavsiyesinde de bulunan Prof. Dr. Seher Balcı Çelik, hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Evrenin güzelliğini ve bilgisini gelecek nesillere sizler taşıyacaksınız. Ancak bu sayede Türk milli eğitim geleneğimize yakışan örnek öğretmenler olacağınız kanısındayım. Sizler adına en büyük dileğim, bu ince mesleği bir an önce başarıyla icra etmeniz. Sizden gelecek başarı hikâyeleri bizi ve ailelerinizi gururlandıracaktır. Kendi adıma en büyük temennimse sizin yetiştirdiğiniz nesillerin, sizden daha başarılı olduğunu görebilmektir. Atatürk'ün "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünü hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın."

Yakın bir zamanda vefat eden Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İlknur Karagöz'ü de anan Balcı "Çok sevdiğimiz, Fakültemize ve bilim dünyasına büyük katkılar sağlamış, sizler gibi nice başarılı öğrencimizi yetiştirmiş değerli öğretim üyemize rahmet diliyor, sevenlerine sabır diliyorum. Hocanızın çalışkanlığını, üretkenliğini örnek alarak meslek hayatınıza başlayın. Bundan sonraki hayatınızda başarılarınızın devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Selamlama konuşmalarının ardından Eğitim Fakültesi öğrencileri Doç. Dr. İlknur Karagöz'ün özgeçmişini okuyarak, hocalarına olan duygularını ve minnetlerini ifade eden metni katılımcılarla paylaştı.

Dereceye giren öğrencilere hediye ve başarı belgesi takdimiyle devam eden törende, Dekan Prof. Dr. Seher Balcı Çelik, fakülte birincisi Batuhan Yazıcı, fakülte ikincisi Esra Sarı ve fakülte üçüncüsü Hilal Genç'e hediye ve başarı belgelerini verdi.

Başarı belgelerini alan mezun öğrenciler, Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut'un okuttuğu "öğretmenlik yemini" etti. Öğrencilerin keplerini mezuniyet sevinciyle fırlatmasının ardından tören sona erdi.

Kaynak: İHA