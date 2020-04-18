Eğitim camiasından Polise siperlik

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Müdürlükleri ve Bilim Sanat Merkezinde üretilen yüz koruyucu siperlikler, emniyet personeline teslim edildi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Covid-19'la mücadele kapsamında gönüllü öğretmenlerin de katkısıyla 480 adet yüz koruyucu siperlik üretti. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bilim Sanat Merkezi ile Halk Eğitim Müdürlüklerinde, Kovid-19'la mücadele eden güvenlik güçleri için üretilen yüz koruyucu siperliklik, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız tarafından İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'a teslim edildi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Covid-19 salgınının yayılmaya başladığı andan itibaren gerek sağlık çalışanlarının gerekse devlet personelinin yanında olduklarını belirterek, "Bugüne kadar 2 binin üzerinde üretmiş olduğumuz yüz siperliği ve maskeyi sağlık çalışanlarımıza verilmek üzere Sağlık İl Müdürlüğümüze teslim etmiştik. Bu hafta da Polis Haftası olması münasebetiyle aynen sağlık çalışanlarımız gibi sahada büyük fedakarlıklarla bizler için çalışan emniyet mensuplarımıza teslim edilmek üzere bugün 480 tane yüz siperliğini emniyet müdürümüze teslim ediyoruz. Ben tekrar onun şahsında bizler için gece gündüz cansiperane çalışan tüm emniyet mensuplarımıza, polislerimize teşekkür bir borç biliyorum" dedi.

Polis Haftası dolayısı ile güzel bir sürpriz olduğunu söyleyen İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ise, 15 Nisan Şehitler haftası nedeniyle şehitlere rahmet dileyerek sözlerine başladı. Onar, "Şehitler tepesi hiç bir zaman boş kalmaz. Şehitlik herkese nasip olmaz. Özellikle güvenlik güçlerimiz böyle günlerde salgınla mücadelede ön planda çalışıyor. Sağlık teşkilatımız, emniyet teşkilatımız, Jandarma teşkilatımız ve Milli Eğitim Teşkilatımız ve bu maskeleri yapan çalışanlara teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum Evdekal Balıkesir, Evdekal Türkiye" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA