Eğitim Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Eğitim Danışmanı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Veli ve öğrenciler ile iletişime geçerek, onlara kurumu tanıtıp sağlanacak eğitim hakkında bilgi veren kişidir.

Eğitim Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Eğitim Danışmanı Maaşları

Eğitim Danışmanı maaşı ortalama aylık 3.500 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.900 TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Eğitim Danışmanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Eğitim danışmanı olmak için en az lisans mezunu olma şartı aranmaktadır.

Eğitim Danışmanı Ne İş Yapar?

Eğitim danışmanı; özel eğitim kurumlarında veli ve öğrenciler ile iletişime geçerek, onlara kurumu tanıtıp sağlanacak eğitim hakkında bilgi verir. Bulunduğu kuruma öğrenci kazandırmak için çalışır. Öğrenciler ile profesyonel ilişki kurarak, çözüm önerileri üretir.

Eğitim Danışmanı Meslek Ana Grubu:

Profesyonel Meslek Mensuplarında yer almaktadır.

Meslek Alt Ana Grubu:

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Eğitim Danışmanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Eğitim Danışmanı mesleğinin meslek kodu 2423.17 olarak belirlenmiştir

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