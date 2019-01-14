Eğitim Fakültesinde devir teslim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Dekanlığına vekaleten atanan Prof. Dr. Seher Balcı, görevi törenle teslim aldı.

Dekanlık makamında düzenlenen törende Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, YÖK tarafından dekan vekili olarak atanan Prof. Dr. Seher Balcı'ya görevi teslim etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Eğitim Fakültesi Dekanlığını bir yıldır vekaleten sürdürüyordu. Ceyhan törende yaptığı konuşmada, "Bu işi layıkıyla yapacağınız ve çok iyi başarılar göstereceğiniz inancıyla bu görevi size devrediyorum. Eğitim Fakültesinde sizinle çalışmaktan mutluluk duydum, umarım iyi hizmetler verebilmişizdir" dedi.

Dekanlık görevine vekâleten atanan Prof. Dr. Seher Balcı ise, "Bu göreve beni layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Yeni görevimizde iyi hizmetlerde bulunacağız. Teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA