Eğitim güvenliği için toplandılar

2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin konular Manisa Valisi Enver Ünlü başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda görüşüldü.

2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri amacıyla okullarda alınacak asayiş, trafik ve güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği toplantı Vali Enver Ünlü başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Enver Ünlü'nün yanı sıra Vali Yardımcıları Mustafa Yıldız ve Erhan Günay, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Albay Ali Rıza Gümüş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, ilgili kurum müdürleri, okul aile birlikleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda Jandarma ve Emniyet görevlileri tarafından 2023 - 2024 eğitim öğretim yılında alınan güvenlik tedbirleri ve hedeflerine ilişkin birer sunum gerçekleştirildi.

Öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim hayatlarına devam etmelerini sağlamak amacıyla hem güvenlik görevlilerine hem öğretmenlere hem de velilere önemli görevler düştüğünü ifade eden Vali Enver Ünlü "Çocuklarımızın okula başlaması bütün sektörleri ilgilendiriyor. Başta güvenlik, asayiş ve trafik olmak üzere eğitim camiamıza hep beraber destek vereceğiz, bu ağır yükü sadece öğretmenlerimizin ya da öğrencilerimizin omuzlarına bırakmayacağız bütün şehir hep beraber topyekûn eğitim faaliyetlerinin kesintisiz ve güvenli bir şekilde devam etmesi için çalışacağız. Biliyorsunuz en değerli yatırım geleceğe yapılan, öğrencilerimize yapılan yatırımdır. Bu konuda hepinizden desteklerini bekliyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)