Eğitim öğretim yılı başladı, okul servisleri güvenli ulaşım için hazır

2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül'de başladı. Öğrencilerin okula ulaşımında önemli bir rol oynayan okul servisleri, güvenli ulaşım için hazır hale getirildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Eğitim öğretim yılı başladı, okul servisleri güvenli ulaşım için hazır

2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül'de başladı. Öğrencilerin okula ulaşımında önemli bir rol oynayan okul servisleri, güvenli ulaşım için hazır hale getirildi.

2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül itibarıyla başladı. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte veliler, öğrencilerin okula güvenli bir şekilde gidebilmeleri okul servislerini tercih ediyor. Okul taşıtlarını tercih eden veliler, taşıtlarda emniyet kemerlerinin sağlam ve aktif olması, taşıtların GPS ile izlenebilmesi, taşıtlarda cam kilidinin olması gibi özelliklere dikkat ediyor. Okul servisi şoförleri ise öğrencileri güvenli bir şekilde okullarına ulaştırabilmek için özveri ile çalışıyor.

Okul servisi şoförü Zeki Karaduman, okullar açılmadan önce mevsimine göre okul servislerinin bakımlarını yaptıklarını belirterek, "Kışa girdiğimiz zaman kışlık bakımlarını; kliması, emniyet kemerleri ve koltuklardaki sensörlerin tamamının bakımını yaptırıyoruz. Çocuklarımız için güvenli olabilecek her şeyi elimizden geldiğince yapıyoruz" dedi.

"Çocuklarımızı güvenli bir şekilde okullarımıza teslim ederiz"

Sabahları öğrencileri okul taşıtı rehberleri ile aldıklarını ifade eden Karaduman, yaşanan süreci şöyle sıraladı:

"Çocukları yolun sağından aldığımız zaman rehber öğretmenlerimiz aşağıya iner, çocuğu velisinden teslim alır arabaya bindirir, üç noktalı emniyet kemeri dediğimiz hem boyuna hem de boynuna göre ayarlı olan emniyet kemerini bağlar. Ben de bunu görür ve hareket ederim. Çocuklarımızı güvenli bir şekilde okullarımıza teslim ederiz. Yolun karşı tarafında olabilecek öğrencilerimiz için de zaman zaman yola çapraz durarak yolu kapatmak suretiyle "dur" levhamızla arka taraftaki araçların durmasını sağlarız. O arada rehber öğretmenimiz yolun karşısına geçer, öğrenciyi velisinden teslim alır, getirir."

Karaduman, araçların yeni nesil olmasından dolayı güvenlik açısından bir sıkıntıları olmadığını ve kendilerinin de sürekli eğitim aldıklarını söyledi.

Servislerde öğrenci unutulmaması için koltuklar sensörle takip ediliyor

Okul taşıtlarında sık yaşayan servis içerisinde öğrenci unutulması olayına dikkati çeken Karaduman, bu durumun yaşanmaması için nelere dikkat ettiklerini şöyle anlattı:

"En son okula geldik, bütün çocukları indirdik, bir tanesi kaldı. Araçlarda sistem vardır. Yeşil veya gri yanar. Sensör yeşil yanıyorsa demek ki bir çocuk vardır. Onu da görmediğimizi farz edelim ilerlediğimiz zaman uyarı verir. O zaman arabada bir çocuk olduğunu anlarsınız. Biz bunlara mahal vermemek için çocukları indirdiğimiz zaman sisteme bakarız, oradaki yeşil ışıkların hepsi gri olmuşsa sıkıntı yok demektir."

Karaduman, öğrencilerin güvenli bir şekilde okula ulaştırılması konusunda kendilerinin önemli bir görevi üstlendiklerini dile getirdi.

"Servise bindirdikten sonra kemerini takıyoruz ve hareket ediyoruz"

Öğrencilerin servise inip binerken güvenliğini takip eden okul taşıtı rehberi Hilmi Kılıçaslan ise, kendisinin servisten inip çocukları evden aldığını belirterek, "Elinden tutup arabaya bindiriyoruz. Emniyet kemerini takıyoruz, şoför öyle hareket ediyor. Sokağın dar olduğu yerlerde araç çapraz duruyor, karşıda olduğu zaman karşıya geçerek çocuğun elinden tutup servise bindirdikten sonra kemerini takıyoruz ve hareket ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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