Eğitim öğretim yılı değerlendirildi

Manisa Valisi Ahmet Deniz, okul müdürleri ile 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının başlangıcında ortaklaşa yapılması gerekenlere ilişkin bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Vali Ahmet Deniz'in başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Ahmet Deniz, "Çocuklarımızı iyi bir şekilde geleceğe hazırlamak, onları vatanına, milletine faydalı bireyler olarak yetiştirmek en büyük amacımız. Türkiye'de okulların fiziki mekanlarının iyileştirilmesi için güzel çalışmalar yapıldı ancak henüz nitelik olarak arzu ettiğimiz yerde değiliz. Ülkemizi daha ileri seviyelere taşımak için çocuklarımızı düşünen, sorgulayan, çalışan ve üreten bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Bu sebeple eğitimde niteliği daha yukarı seviyelere taşımalıyız. Çocuklarımızın yetiştirilmesinde eğitimcilerin çaba ve gayreti önemli. Eksikliklerimizi tespit ederek, neler yapılabileceğimiz hususunda hep birlikte çalışmalıyız" dedi.

Manisa'da eğitimde başarıyı arttırmalıyız

Manisa'nın tarihi, sanayisi, tarımı ve kültürüyle çok güzel bir şehir olduğunu ifade ederek bunu eğitimde ki başarılarla taçlandırmak istediklerini ifade eden Vali Deniz, "Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yaptığımız toplantılar ve hazırladığımız projeler ile İlimizde eğitimdeki kalite ve başarıyı daha üst seviyelere getirmeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımızın okullarda daha verimli ve iyi zamanlar geçirmesi için okullarımıza kütüphaneler yapıyoruz, okul bahçelerini spor alanlarına çeviriyoruz. "Manisa Her Yerde Okuyor" projesi kapsamında sizlerde okullarınızda öğrencilerinizle birlikte okuma faaliyetleri yapın. Çocuklarımızı daha iyi yetiştirebilmek, zararlı alışkanlıklardan koruyabilmek için iyi bir akademik eğitimin yanında onları spora ve sanata yönlendirmeliyiz. Fırsat ve imkan sağlandığında hem sporda hem de sanatın farklı dallarında çok başarılı çocuklarımız çıkacaktır. Ayrıca çocuklarımıza tarihimizi, milli ve manevi değerlerimizi anlatmalıyız. Toplumumuzun temeli olan sevgi, saygı, hoşgörü ve merhamet gibi değerleri de onlara öğretmeliyiz" dedi.

Emniyet ve Jandarma personeli tarafından öğrencilerimizin güvenli bir ortamda eğitim almaları için gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Vali Deniz, "İdareci ve öğretmenlerimizin de öğrencilerin okul içinde ve okul dışında ki davranışlarını iyi gözlemleyerek meydana gelebilecek olumsuzluk ve tehlikelere karşı gerekli önlemleri almalarını, öğrenci velileriyle de irtibatlı olmalarını istiyorum." dedi.

Çocukların Türkiye'nin geleceği olduğunu belirten Vali Deniz, "Hedefimiz, bir cihan devleti üzerine kurulmuş olan ülkemizi hep daha ileriye götürmek. Bunu da çocuklarımız sayesinde gerçekleştireceğiz çünkü onlar bu ülkenin geleceği. En iyi yatırım çocuklara yaptığımız yatırımdır. Onların iyi bir eğitim alarak başarılı olması, vatanına ve milletine bağlı bireyler olarak yetişmesi için bütün imkanlarımızla çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: İHA