Eğitim Polisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Eğitim Polisi görev tanımı nedir, Eğitim Polisi ne iş yapar, Eğitim Polisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Eğitim Polisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Eğitim Polisi Tanımı;

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Eğitim Polisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Eğitim Polisi Maaşları

Eğitim Polisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Eğitim Polisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Eğitim Polisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5412.09

Meslek Adı :

Eğitim Polisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Polis Memurları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Polislerin eğitim ihtiyaçlarını tespit etme, müfredat hazırlama, planlama yapma, öğrenci seçme ve yerleştirme, ortam düzenleme, uygulama ve değerlendirme işlemlerini yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Eğitim Polisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Yazışma, dosyalama, arşivleme, raporlama vb. idari işlemleri yürütmek, b) Eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek,

c) Eğitim müfredatı hazırlamak,

d) Eğitim ortamları düzenlemek,

e) Eğitim planlaması yapmak,

f) Eğitimin uygulanmasını sağlamak,

g) Katılımcılara verilecek belgeleri hazırlamak ve dağıtımını yapmak,

h) Katılımcılara değerlendirme anketi uygulamak,

i) Eğitimin değerlendirmesini yapmak,

j) Polis eğitim kurumlarının öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerini yürütmek,

k) Polis eğitim kurumlarını tanıtıcı broşürleri hazırlamak,

l) Sınavlarla/müracaatlar ile ilgili duyuruların yapılmasında görev almak,

m) Aday başvurularını almak, adayların aranan şartlara uygun olup olmadığını kontrol etmek,

n) Adayların güvenlik soruşturmalarının yapılmasını sağlamak,

o) Aday bilgi dosyalarını hazırlamak ve değerlendirmek,

p) Sınavların aşamalarında adaylara tebligat yapmak,

q) Sınav komisyonlarında görev almak,

r) Başarılı ve başarısız aday listelerini ilgili birimler bildirmek,

s) Sınava ilişkin evrakın tanzim edilmesini sağlamak,

t) Sınav sonuçlarının değerlendirmesi çalışmalarında görev almak,

u) Sınavlarda başarılı olan adayların sağlık raporlarının alınmasını sağlamak,

v) Başarılı olan adayların okullara dağıtımlarını sağlamak

w) Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iş başı eğitim, toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak, teknolojik gelişmeleri izlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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