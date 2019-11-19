Eğitim Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

TÜRK Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanlığı, öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına karşı şiddet olaylarına dikkat çekmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.

Türk Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanlığı yaptığı açıklamada, öğretmene yönelik şiddet olaylarının artarak devam ettiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim çalışanlarına yönelik şiddet konusunda gerekli adımların atılması için irade ortaya koymasını istedi. 81 ilde eşzamanlı olarak yapılan açıklamayı okuyan 1 Nolu Şube Başkanı Merih Eyyüp Demir, sendika tarafından geçen yıl yapılan anket çalışmasında eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin yüzde 67 oranında öğrenci ya da öğrenci velisi tarafından gerçekleştirildiği sonucuna vardıklarını söyleyerek eğitimde artan şiddet olaylarının öğretmenler ve eğitim çalışanlarının moral motivasyonlarını olumsuz etkilediğini kaydetti. Konuyu sadece adli boyutu olan sosyal bir problem olarak değil bir eğitim sorunu olarak değerlendirdiklerini ifade eden Demir, "Okullarımızda güvenlik tedbirleri ve hizmetleri yetersizdir. Okullarımızda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre kamera hizmeti bulunmamaktadır. Okullarımızda güvenlik hizmetleri genellikle öğretmenlerimiz vasıtasıyla yürütülmektedir. Okullarımıza ve üniversitelerimize öğrenci ya da öğrenci olmayan unsurlar tarafından şiddet olaylarında kullanılabilen çeşitli araçların rahatlıkla sokulabildiğine şahit olmaktayız. Öğrenci, veli ve toplumun diğer kesimlerinin şiddet hususunda adli ve hukuki açıdan bilinçlendirilmiş olmaması da göz önünde bulundurulmalıdır. Disiplin mevzuatımız yetersizdir. Medyanın öğretmenlerimize yönelik olumsuz algı yaratabilecek yayınlarını da dikkate değer bulmaktayız. Bu konuda medyamıza da sorumluluk düşmektedir" dedi.

Öğretmene şiddet konusunda toplumsal bir seferberlik haline ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Demir, öğretmenle birlikte kaybedilenin toplumun ve ülkenin geleceği olduğunu savundu.

Mektubun son kısmında şu ifadelere yer verildi:

"Artık bir eğitim sorunu haline gelmiş olan eğitim çalışanlarına şiddet konusunda ilgili süreçleri harekete geçirmenizi istirham ediyoruz. Eğitimin asli unsuru ve taşıyıcı kolonu olan öğretmenlerimizin saygınlığının arttırılması, güvenli çalışma ortamlarına kavuşmaları, daha verimli eğitim hizmetini getirecek ve dolayısıyla toplumun sağlıklı geleceğini inşa edecektir. Toplumsal meselelere ve özellikle eğitim sorunlarına duyarlı yaklaştığını bildiğimiz zat-ı alinizin, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi anlamında gerekli adımların atılması hususunda irade ortaya koyacağına inanıyoruz. Daha fazla canın yitip gitmemesi, mirasçısı olduğumuz medeniyetimize yakışmayan öğretmene şiddetin önlenmesi anlamında yasal düzenlemenin bir an önce yapılması bizleri ziyadesiyle memnun edecektir. Biz inanıyoruz ki öğretmenle birlikte kaybettiğimiz, esasında toplumun ve Türkiye'nin geleceğidir. Saygılarımızla yüksek takdirlerinize arz ederiz."

Konuşmanın ardından Demir ve beraberindeki sendika üyeleri PTT Basmane şubesine girerek mektubu postaladı.

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Kaynak: DHA