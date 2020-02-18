“Eğitim seviyesi ve kazanç doğru orantılı”

Ülkede yükselen eğitim seviyesinin hem birey hem de toplumsal açıdan birçok olumlu sonucu beraberinde getireceğine değinen Abdülkadir Gayretli, "Eğitim seviyesi ve kazanç doğru orantılıdır. Verimliliği artan bireyin, kazancı artar ve işsiz kalma riski azalır. İş arama süreci kısalır ve yaşam kalitesi artar" dedi.

Eğitimle gelir arasında ilişki olduğuna vurgu yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Türkiye'nin önündeki en büyük zorluğun, orta ve uzun vadede büyüme performansını sürdürmek için işgücü kalitesinin yükseltilmesi olduğu kabul ediliyor. Bu zorluğu aşmada en önemli rol ise eğitim sistemine ait. Bu nedenle ilk ve ortaöğretim ile yükseköğretim, uzun dönem ekonomik büyüme performansı üzerinde belirleyici etkiye sahip olacak" ifadelerini kullandı.

"İYİ KARİYER PLANLAMASI İŞSİZLİĞİ AZALTACAKTIR"

Genç işsizliğinin nedenlerinin iyi anlaşılması gerektiğine vurgu yapan Gayretli, "İşsizlikten genç nüfus daha fazla etkileniyor. Bunun büyük bir çoğunluğunu da eğitimli gençler oluşturuyor. İyi bir kariyer planlaması yaparak etkiyi en aza indirgemek mümkün" diye konuştu.

"KARİYER PLANLAMASI KÜÇÜK YAŞTAN İTİBAREN YAPILMALI"

Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Şule Gayretli'nin "Kariyer planlaması küçük yaştan itibaren yapılmalıdır" sözüne atıfta bulunan Gayretli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Doğru bir fikir. Küçük yaştan itibaren kariyer planlaması yapılmalı ve çocukların yetenekleri rehberlik araştırma merkezlerinde tespit edilmeli ve yönlendirilmeli. Muhakkak sapmalar ve değişkenler de olacaktır. Ben de lise 1'inci sınıftayken, okul açmaya, öğretmen olmaya karar vermiştim. Kendimi o yolda yönlendirdim. 1997'de kolej, 2011'de İstanbul Gelişim Üniversitesi'ni açarak eğitim öğretim hayatına kazandırdım.

"EĞİTİMLE İSTİHDAM İMKÂNLARI ARTIRILABİLİR"

Eğitimden beklenen en önemli getiri hakkında konuşan Gayretli, "Eğitimle, giderek daha karmaşık ve rekabetçi hale gelen işgücü piyasasında işe yarayacak bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırarak istihdam imkânlarını artırılır, dolayısıyla işsiz kalma riski de düşürülür. İdareciler, kurumlar, sivil toplum kuruluşları da toplum huzuru, saadeti ve refahı için seferber olmalıdır" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA